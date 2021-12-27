Тунисская оппозиция объявила голодовку в знак борьбы с решениями президента

Тунис, 27 декабря. Члены оппозиционного движения «Граждане против переворота» пятый день подряд продолжают голодовку в знак протеста против действий президента Каиса Саида.

Группа политиков, правозащитников и активистов решила в конце прошлой недели отказаться от еды. Штаб, где они разместились, превратился в площадку для проведения встреч между представителями сил, недовольных решениями нынешнего руководства.

По словам главы Арабской ассоциации политических и юридических наук Шакир аль-Хуки, власти нарушили все гражданские права, начиная с запрета на выражение мнения, заканчивая арестами митингующих на улице Революции.

«Голодовка — это протест против продолжающихся и усиливающихся репрессий с 25 июля. Режим, совершивший переворот, не оставил места для свободных демонстраций», — заявил он изданию Al Araby Al Jadeed.

Он добавил, что активисты защищают права и свободы, а также демократическое общество. Борьба направлена не только против политики, проводимой администрацией президента, но и против переворота 25 июля и того, что за ним последовало.

Летом глава республики Каис Саид ввел исключительные меры. Заморозил работу парламента, снял неприкосновенность со всех депутатов и отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши. Умеренные исламисты назвали решения неконституционными и незаконными. Саид подвергся международному давлению.

Между тем на официальной странице движения «Граждане против переворота» сообщается об ухудшении состояния здоровья ряда активистов. В понедельник, 27 декабря, срочная медицинская помощь потребовалась его пресс-секретарю Изз ад-Дину аль-Хазки.

На прошлой неделе суд Туниса заочно приговорил бывшего президента Монсефа Марзуки к 4 годам лишения свободы. Оппоненту Каиса Саида предъявили обвинение в посягательстве на внешнюю государственную безопасность.