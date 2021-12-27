Актриса Федункив призвала неопрятных женщин не прикрываться бодипозитивом

Москва, 27 декабря. Резидент Comedy Woman Марина Федункив заявила, что положительно относится к бодипозитиву, но не любит неухоженных женщин.

Федункив стала известной после 40 лет. Звездой ее сделала роль мамы Коляна в комедийном сериале «Реальные пацаны». В ситкоме артистка предстает в образе типичной домохозяйки в халате. В жизни образ Федункив сильно отличается от экранного — она регулярно посещает салоны красоты.

«Лицо у вас одно и ухаживать за ним нужно, но правильно и под присмотром профессионалов», — поделилась артистка с «Вечерней Москвой».

К популярному в мире тренду бодипозитива Федункив тоже относится с пониманием. Ей самой неоднократно приходилось бороться с лишним весом различными диетами.

«Но не люблю, когда бодипозитивом прикрывают элементарную неопрятность или неухоженность», — пояснила звезда.

В сентябре она выпустила книгу «Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины» с пометкой 18+. Мемуары Федункив стали предметом шуток для ведущих YouTube-шоу «Женский форум». Артистка пояснила, что в ее книге описано несколько случаев, которые читать могут только взрослые.