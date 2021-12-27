Сегодня исполняется 50 лет со дня рождения актера и режиссера Сергея Бодрова

«Настоящий». Пожалуй, одним этим словом можно описать актера, любимца миллионов людей по всему миру, Сергея Бодрова. Ведь он не оканчивал театральных вузов, не знал, как правильно вести себя перед камерой: он играл, проживая в кадре настоящую жизнь. И зритель это мгновенно ощущал.

Он всегда был «отличным парнем». Вежливым, воспитанным, добрым. На учебе Бодров сидел за последней партой из-за высокого роста, а перед учителями и однокурсницами любил называть себя «рыцарем».

Картина «Брат», съемки которой начались в 1997 году, неожиданно стала культовой. На такой успех не рассчитывали ни режиссер Алексей Балабанов, ни сами актеры. Ведь бюджет у фильма был минимальный, а в главной роли — новичок. Но именно этот парень с густыми бровями и невероятным магнетизмом как будто вобрал в себя всю эпоху 90-х и дал миру «героя нашего времени». Героя, которого не хватало, которого ждали.

«Брат-2» стал самым продаваемым фильмом в 2000 году. Картину разобрали на цитаты. А знаменитый свитер-оверсайз с открытым воротом стал последним писком моды. Которым, впрочем, и остается до сих пор. Интересно, что найден он был на распродаже в секонд-хенде и стоил всего 35 рублей. Фильм о русском парне в Америке приковывал зрителей к экрану и вызывал чувство гордости. Гордости «за наших».

У фильма «Брат-2» практически не было критиков. Он «зашел» всем. На вопрос о высмеивании американцев, Сергей отвечал: «Нам важно было сказать не то, что все американцы — козлы, мы, наоборот, хотели сказать, что мы — не уроды».

Осенью 2002 года Сергей Бодров взялся за работу над фильмом «Связной», где выступал в качестве режиссера, сценариста и актера. Команде надо было снять всего одну сцену в Кармадонском ущелье. Из-за задержки с транспортом начало съемки перенесли, это стоило жизни всем участникам. В 20:15 по местному времени с горы Казбек сорвался гигантский массив льда. За 20 минут Кармадонское ущелье было накрыто 300-метровым слоем камней, грязи и льда. Спастись не удалось никому. Трагедия стала шоком для всей России. Сергей Бодров пропал без вести, когда ему было всего 30 лет.