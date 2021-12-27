Путин отметил поддержку русского языка в Таджикистане со стороны президента Рахмона

Санкт-Петербург, 27 декабря. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поддерживает развитие русского языка в стране, обеспечивая устойчивые связи с Россией. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

В ходе встречи с Рахмоном в Константиновском дворце Санкт-Петербурга Путин обсудил миграционные потоки между двумя странами. По наблюдениям главы государства, способствование развитию русского языка в Таджикистане привело к тому, что сегодня около миллиона выходцев из этой страны живут или работают в РФ.

«Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка, он развивается очень хорошо при вашей поддержке. Много очень желающих изучать русский язык. Это и понятно, потому что в России проживают сегодня на временной основе и работают около миллиона человек из Таджикистана», — подчеркнул Владимир Путин.

Встреча Путина и Рахмона состоялась в Санкт-Петербурге в преддверии неформального саммита глав государств — членов СНГ. Встреча пройдет 28 декабря, и президент России будет принимать в ней личное участие.