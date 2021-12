Французские СМИ развенчали вбросы Макрона о присутствии «ЧВК Вагнера» в Мали

Французское общество перестало верить официальным заявлениям Парижа. Причиной этого является провальная внешняя и внутренняя политика действующего президента Эммануэля Макрона, а также вбросы европейских чиновников и подконтрольных им СМИ о присутствии «ЧВК Вагнера» в Мали.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей выпустила материал, в котором рассказала, как телеканал France 24 развенчал в рамках передачи Truth or Fake («Правда или вымысел». — Прим. ФАН) сообщения других французских изданий о присутствии сотрудников российской частной военной компании на территории африканского государства.

В частности, журналисты досконально изучали публикации коллег, указывая на явные фейки и несоответствия тому, что происходило на самом деле. Так одно из СМИ утверждало, что для отправки россиян на территорию африканской страны использовался тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан».

При этом главным доказательством переправки бойцов являлась фотография от 2004 года. Таким образом подконтрольная Парижу пресса обманывала читателей, используя снимок 17-летней давности.

Это далеко не первый выпуск передачи Truth or Fake, посвященный откровенной лжи со стороны Правительства Франции, а также подконтрольных ему изданий. Ранее ведущие France24 указали на опубликованную в социальных сетях фотографию, использовавшуюся местными СМИ для демонстрации присутствия бойцов «ЧВК Вагнера» в Мали.

Однако, как оказалось, на нем изображен процесс обучения российскими инструкторами военнослужащих Центральноафриканской Республики (FACA) на территории военной базы в Беренго. Тот же самый объект не раз фигурировал в новостях международных телеканалов, начиная с 2019 года.

Еще один выпуск Truth or Fake повествует о том, что отдельные журналисты использовали видеозапись, на которой якобы демонстрируется работа летчиков РФ во время учений в Мали, что также французские СМИ пытались выставить как доказательство присутствия сотрудников частной военной компании на территории африканского государства.

Но, как выяснилось позже, на записи изображен даже не российский вертолет.

Вбросы Елисейского дворца и давление на граждан РФ со стороны Европейского союза вызвали резонанс в социальных сетях. Пользователи интернета резко критикуют власти Пятой республики за распространение заведомо ложной информации. К примеру, Soufiane_dz опубликовал в Twitter соответствующий пост:

????.1️⃣. After the Western and Arab alliance failed to divide #Syria ????????...The West publishes the spread of the #WagnerGroup in #Mali ???????? without any evidence...Because they know ???????????????? that #Mali doesn't need it ⤵️ https://t.co/Tq7mQ1M5lx

По мнению пользователя Идриса М. Сануси, Париж, чувствуя потерю влияния в регионе, обратился за помощью к Евросоюзу и попросил ввести санкции в отношении ЧВК, хотя информацию о ее присутствии опровергли даже официальные лица африканской республики:

France, I don't know, is she in grief, in anger or what.

BUT.. This will be the first time a francophone nation is breaking ranks with France and making a pivot towards #Russia.

Developments may be hotter in the coming days. We wait and see.#Mali Vs #France pic.twitter.com/ajmP7qsMja