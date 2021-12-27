Французские СМИ развенчали вбросы Макрона о присутствии «ЧВК Вагнера» в Мали

Французское общество перестало верить официальным заявлениям Парижа. Причиной этого является провальная внешняя и внутренняя политика действующего президента Эммануэля Макрона, а также вбросы европейских чиновников и подконтрольных им СМИ о присутствии «ЧВК Вагнера» в Мали.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей выпустила материал, в котором рассказала, как телеканал France 24 развенчал в рамках передачи Truth or Fake («Правда или вымысел». — Прим. ФАН) сообщения других французских изданий о присутствии сотрудников российской частной военной компании на территории африканского государства.

В частности, журналисты досконально изучали публикации коллег, указывая на явные фейки и несоответствия тому, что происходило на самом деле. Так одно из СМИ утверждало, что для отправки россиян на территорию африканской страны использовался тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан».

При этом главным доказательством переправки бойцов являлась фотография от 2004 года. Таким образом подконтрольная Парижу пресса обманывала читателей, используя снимок 17-летней давности.

Это далеко не первый выпуск передачи Truth or Fake, посвященный откровенной лжи со стороны Правительства Франции, а также подконтрольных ему изданий. Ранее ведущие France24 указали на опубликованную в социальных сетях фотографию, использовавшуюся местными СМИ для демонстрации присутствия бойцов «ЧВК Вагнера» в Мали.

Однако, как оказалось, на нем изображен процесс обучения российскими инструкторами военнослужащих Центральноафриканской Республики (FACA) на территории военной базы в Беренго. Тот же самый объект не раз фигурировал в новостях международных телеканалов, начиная с 2019 года.

Еще один выпуск Truth or Fake повествует о том, что отдельные журналисты использовали видеозапись, на которой якобы демонстрируется работа летчиков РФ во время учений в Мали, что также французские СМИ пытались выставить как доказательство присутствия сотрудников частной военной компании на территории африканского государства.

Но, как выяснилось позже, на записи изображен даже не российский вертолет.

Вбросы Елисейского дворца и давление на граждан РФ со стороны Европейского союза вызвали резонанс в социальных сетях. Пользователи интернета резко критикуют власти Пятой республики за распространение заведомо ложной информации. К примеру, Soufiane_dz опубликовал в Twitter соответствующий пост:

«После того, как западному и арабскому альянсу не удалось разделить Сирию, Запад заявляет о присутствии #WagnerGroup в Мали без каких-либо доказательств».

????.1️⃣. After the Western and Arab alliance failed to divide #Syria ????????...The West publishes the spread of the #WagnerGroup in #Mali ???????? without any evidence...Because they know ???????????????? that #Mali doesn't need it

⤵️ https://t.co/Tq7mQ1M5lx — Soufiane_dz (@H_Soufiane_dz) December 25, 2021

По мнению пользователя Идриса М. Сануси, Париж, чувствуя потерю влияния в регионе, обратился за помощью к Евросоюзу и попросил ввести санкции в отношении ЧВК, хотя информацию о ее присутствии опровергли даже официальные лица африканской республики:

«У Франции горе, она в гневе или что-то в этом роде. Ведь это первый случай, когда франкофонная нация порывает с ней и совершает разворот в сторону России. События могут быть более жаркими в ближайшие дни. Мы подождем и посмотрим. #Мали против #Франции».

France, I don't know, is she in grief, in anger or what.

BUT.. This will be the first time a francophone nation is breaking ranks with France and making a pivot towards #Russia.

Developments may be hotter in the coming days. We wait and see.#Mali Vs #France pic.twitter.com/ajmP7qsMja — Idris M. Sanusi ???????????????? (@sanusi90064) December 25, 2021

Действительно, власти в Бамако отрицают информацию о том, что в стране присутствуют операторы российской частной военной компании. Соответствующее заявление опубликовано на официальном аккаунте правительства в Facebook.

Тем не менее колониалисты предпочитают не замечать коммюнике, демонстрируя, что коллективный Запад не интересует мнение неудобной для него администрации африканского государства. Позиция понятна, потеря Францией влияния на территории Черного континента недопустима, так как разворот Бамако в сторону Москвы лишает Пятую республику доступа к ресурсам страны.

В сфере последних событий стоит напомнить о скандале, который произошел в конце сентября. Отвечая на вопрос ведущих радиостанции Radio France Inter о развороте Мали в сторону России, Эммануэль Макрон прибег к агрессивной риторике.

Когда речь зашла о внешнеполитических действиях Елисейского дворца на Черном континенте, лидер Пятой республики допустил некорректное высказывание в адрес правительства суверенного африканского государства вместо признания провала французской военной операции «Бархан». Проще говоря, он назвал Правительство Мали нелегитимным.

«Я был потрясен. Эти слова неприемлемы. Хотя вчера мы чествовали сержанта Максима Бласко (убит террористами в Мали. — Прим. ФАН), это недопустимо. Это позор, и с такими заявлениями выступают те, кто даже правительством не является», — сказал Эммануэль Макрон.

После такого скандального заявления глава МИД Мали Абдулай Диоп вызвал посла Франции и вручил ему ноту протеста.

Выпады бывшей метрополии в адрес россиян прокомментировала и журналистка Анастасия Попова. Она считает, что Елисейский дворец банально пытается скрыть собственные неудачи в Мали, которая превратилась в сосредоточение международного терроризма за время присутствия военнослужащих операции «Бархан».

По ее мнению, негативное влияние Парижа на ситуацию в африканской стране объясняет, почему Бамако обратился за помощью к Москве:

«Далее говорят о том, что наши самолеты военные туда-сюда летают, геологи по аэропорту ходят, обвиняют российские власти во всех смертных и призывают действовать ответственно и конструктивно в регионе. Ага, так же ответственно, как там разворошили все французы? Думаю, малийцы знают, что с нашими будет все как раз наоборот, четко и по делу».

Мнение Поповой подтвердил и заведующий кафедрой социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Ранее в интервью ФАН он заявлял, что вбросам Парижа про «ЧВК Вагнера» не верят даже собственные СМИ, раз выходят такие передачи, как Truth or Fake на одном из крупнейших телеканалов.

«Пытаясь нивелировать угрозу от собственных решений, президент Пятой республики (Эммануэль Макрон. — Прим. ФАН) через подконтрольных журналистов пытается достичь хотя бы каких-то, хотя бы виртуальных успехов. Они истерически пытаются спасти себя громкими заявлениями: "Мы сильны, да мы в любой момент вернемся в Африку и нас там примут, просто нам какая-то Россия, какой-то Вагнер пока мешают". Но еще раз повторю — нет там никаких ЧВК. Европа просто пытается противостоять России и усилению ее взаимодействия со странами континента. Так происходит от бессилия, от страха за собственные провалы и политическую неграмотность», — считает аналитик.

Prt Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Другой военный эксперт, Алексей Леонков, уверен, что негативная реакция иностранных держав на успехи РФ в Африке связана с тем, что коллективный Запад боится потерять средства для отмывания денег, которые впоследствии оседают среди европейских элит.

«У нас идет грамотное восстановление тех, которые пострадали от грабительского капитализма. Страх Запада обусловлен тем, что стабилизация обстановки в Мали сделает их операции бесполезными. Иностранные акторы не готовы потерять глобальную прачечную для отмыва денег и источник дешевых ресурсов. Они сейчас собираются Антарктиду осваивать, что запрещено. Туда хотят прийти ученые, но, если брать в учет последние тенденции, туда скорее придут их "миротворцы", которые будут порядок наводить среди медведей и пингвинов. Они не способны вести антитеррористическую деятельность. Запад находится в кризисе. Даже если бы он хотел кому-то помочь, что маловероятно, у него просто нет денег на это. А Черный континент — удобное место для распила бюджета, и они очень боятся его потерять. Прибытие специалистов из России и Китая поднимет уровень африканских стран и решит большую часть проблем. Когда у местных жителей появится возможность спокойно работать на родине, они смогут внести огромный вклад в развитие Мали».

Он также добавил, что проблемы Бамако связаны прежде всего с политическими неудачами президента Пятой республики. По мнению Леонкова, он не способен адаптироваться к изменившимся реалиям, что и привело к провалу Парижа в Африке.

pexels.com / Dimitry Anikin

Раздражение неумелой политикой действующего главы французского государства привело к постоянной критике Макрона. Немало вопросов у европейского общества возникло и к его жене. В СМИ и социальных сетях все чаще появляется информация о том, что первая леди страны на самом деле является трансгендером и долгое время именно она руководила бывшей метрополией.

С этим мнением согласился известный блогер и общественный деятель Вадим Манукян:

«Он выпускает странные заявления в адрес России в последнее время, и в принципе по африканскому континенту у него есть большие проблемы. Поэтому, конечно, в их семье, скорее всего, мозгом является Брижит, а он находится под ее каблуком. Поэтому неудивительны слухи о том, что она была мужчиной. А сейчас, пытаясь немного от нее абстрагироваться, он потерял ориентиры, и это не принесло ему ничего хорошего, кроме проблем», — заключил собеседник ФАН.

Global Look Press / Mehdi Taamallah/ZUMAPRESS.com

Семейный скандал может нанести серьезный урон по и без того стремительно сокращающемуся рейтингу Эммануэля Макрона и добавит очков его ближайшему конкуренту на предстоящих президентских выборах — ультраправому политику Эрику Земмуру.

Так или иначе, внутренние разборки Елисейского дворца не должны мешать плодотворному сотрудничеству Российской Федерации и Мали. Если бы французская элита не пыталась выстроить новый карточный домик на осколках бывших колоний и прислушалась ко мнению рядовых жителей африканского государства, то обстановка в регионе действительно изменилась в лучшую сторону.

Но пока только Москва заинтересована во взаимодействии с Бамако и оказании помощи народу страны. Это, к слову, подтверждает оказание содействия по линии военно-технического сотрудничества и передачи гуманитарной помощи.