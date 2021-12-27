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Талибы ликвидировали Независимую избирательную комиссию Афганистана

Весь мир
Талибы ликвидировали Независимую избирательную комиссию Афганистана
Федеральное агентство новостей  / 

Сформированное движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) правительство Афганистана распустило избирательную комиссию — орган, в задачи которого при предыдущей администрации входило наблюдение за проведением выборов в стране.

Как отметил представитель талибского руководства Билал Карими, расформирование данной структуры было инициировано ввиду отсутствия необходимости в ней. Он сообщил, что если потребность в надзорном органе появится, то власти вновь создадут его.

Кроме того, были упразднены были две смежных организации: Независимая избирательная комиссия (НИК) и Независимая комиссия по избирательным жалобам. Это решение уже вызвало критику, в том числе и на территории Афганистана.

«Они приняли это решение в спешке, и роспуск будет иметь огромные последствия», — сказал журналистам возглавлявший НИК до смены афганской власти Аурангзеб (как и многие афганцы, этот деятель не имеет фамилии).

Чиновник выразил мнение, что действия нового руководства страны негативно скажутся на стране в долгосрочной перспективе.

«Если этой структуры не будет, я на 100% уверен, что проблемы Афганистана никогда не будут решены, поскольку не будет никаких выборов», — отметил он.

В свою очередь политик Халим Фидаи, имевший высокое положение в период правления администрации Ашрафа Гани, заявил, что талибы ликвидировали комиссии из-за своего курса на авторитаризм.

«Талибы против всех демократических институтов. Они получают власть с помощью пуль, а не бюллетеней», — сказал афганский деятель.

Афганская перестройка

Новое руководство Афганистана демонстрирует свой настрой полностью перестроить жизнь в стране. «Талибан» легко отказывается от сложившихся государственных институтов и организаций, противоречащих взглядам радикального движения.

Недавно были распущены два правительственных департамента — министерство мира и ведомство, занимавшееся делами парламента. Вероятнее всего, их ликвидация была обусловлена в том числе и экономическим фактором — правительство избавляется от признанных нерентабельными бюджетных структур, чтобы не выплачивать их сотрудникам зарплату.

Впрочем, места, где ранее располагались закрытые учреждения, не пустуют. Так, например, помещения упраздненной в сентябре организации, специализировавшейся на расширении возможностей женщин, теперь занимает министерство проповеди и наставлений.

При этом нельзя не отметить, что данное здание в Кабуле было построено и оборудовано всем необходимым при поддержке Всемирного банка. Теперь этот актив полностью принадлежит важному для талибов ведомству, которое специализируется на распространении нужных властям религиозных доктрин.

Правительство талибов
Федеральное агентство новостей /

Несмотря на стремление «Талибана» к легализации и признанию его правительства международным сообществом, такие действия не добавляют популярности радикальному движению. Устранение Независимой избирательной комиссии может быть расценено как отказ талибов проводить честные и беспристрастные выборы в государстве. В то же время развитие демократических институтов и формирование инклюзивного правительства, представляющего интересы всех слоев афганского населения, являются обязательными условиями для прекращения изоляции Афганистана.

Существующий сейчас кабмин полностью состоит из талибов. Хотя власти и подчеркивают, что такой состав является только временным, точные сроки его работы не оглашаются. Это обстоятельство еще более отдаляет от страны перспективу доступа к замороженным за рубежом активам Кабула, а как следствие — скажется на продолжительности и силе развивающегося сейчас кризиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан талибы
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