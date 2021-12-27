Конгресс США изучит телефонные звонки Трампа, совершенные перед штурмом Капитолия

Лондон, 27 декабря. Комитет конгресса США, расследующий штурм Капитолия, может вызвать для дачи показаний бывшего адвоката американского экс-президента Руди Джулиани. Об этом сообщили журналисты Guardian со ссылкой на источники.

По информации британского издания, американские конгрессмены намерены изучить телефонные звонки экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, которые он совершил перед событиями в январе.

Журналисты уточнили, что между вечером 5 и утром 6 января бывший президент позвонил из Белого дома в вашингтонский отель Willard несколько раз. Согласно сведениям СМИ, Трамп хотел обсудить с помощниками способы недопущения утверждения победы действующего главы США Джо Байдена.

Ранее Дональд Трамп потребовал от Верховного суда Соединенных Штатов не передавать конгрессу документов по штурму Капитолия. Адвокат Джесси Бинналл заявил, что на карту поставлена способность лидеров полагаться на закон о документации президентов.