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Эксперт Ераносян назвал «казусом белли» подготовку США к химической провокации в Донбассе

Армия
Эксперт Ераносян назвал «казусом белли» подготовку США к химической провокации в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 декабря. Хаос в принятии Киевом военно-политических решений и общая слабость украинской вертикали власти могут привести к самому опасному сценарию эскалации конфликта в Донбассе, заявил военный эксперт Владимир Ераносян.

Член Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян отреагировал на сообщения руководства РФ о подготовке специалистами частных военных компаний из США химической провокации на востоке Украины. Аналитик сообщил об этом в своей статье для издания «ПолитЭксперт».

«Сложилась ситуация, когда развязать войну может отдельная боевая оперативная группа», — предупредил эксперт.

По его словам, США не зря выбрали Авдеевку в качестве возможного места провокационной вылазки и организации «казуса белли» для втягивания других стран во внутриукраинский конфликт. В этом городе находится крупный коксохимический комбинат. Силы ДНР будут ложно обвинены в осуществлении химической атаки на населенный пункт, предположил спикер.

«На видеокадрах ангажированных операторов... появятся постановочные эпизоды с пострадавшими от воздействия отравляющих веществ», — назвал Ераносян суть замысла Запада по эскалации конфликта в Донбассе.

Ранее военный обозреватель Андрей Коц обвинил Киев и Вашингтон в подготовке наступательной операции против ДНР и ЛНР. О разочарованности Запада в авантюрных поступках украинского президента Владимира Зеленского сообщал RT.

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украина донбасс химоружие провокации
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