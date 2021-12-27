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«Газпром» сообщил о снижении запасов в ПХГ Украины до исторического минимума

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 16:58
Экономика
«Газпром» сообщил о снижении запасов в ПХГ Украины до исторического минимума
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 декабря. «Газпром» заявил о беспрецедентном снижении запасов топлива в ПХГ Украины. Он достиг исторического минимума. Сейчас в хранилищах на 1 млрд кубометров газа меньше, чем к моменту начала закачки, сообщает агентство «Прайм».

Согласно данным «Оператора ГТС Украины» от 25 декабря, в хранилищах осталось 14,26 миллиарда кубометров газа.

«Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ — 14,37 миллиарда кубометров, это на 9,9 миллиарда кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 миллиард кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года»,— отметили в «Газпроме».

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, объем активного газа в европейских хранилищах к 24 декабря был на 21,1 млрд кубометров меньше прошлогоднего уровня. Европа уже истратила 43,1% энергоресурса из резервов.

В Министерстве экономики Украины ранее сообщили о значительном повышении цен на импортный газ. За год его стоимость выросла до 730 долларов за 1 тысячу кубических метров.

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