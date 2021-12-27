Сильные морозы заставили «Газпром» работать на максимальных мощностях

Санкт-Петербург, 27 декабря. Компания «Газпром» с 22 декабря перешла в режим работы осенне-зимних максимумов, свидетельствуют данные, полученные после оперативного совещания по вопросам режимов работы Единой системы газоснабжения России (ЕСГ).

Холдинг увеличил мощности работы из-за предельно низких температур в стране. Так, синоптики зарегистрировали в Северной столице в ночь с 25 на 26 декабря минус 23 градуса, что стало минимальным показателем за последние 20 лет. В ответ компания вывела суточный отбор голубого топлива из местных хранилищ на максимальный уровень, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы «Газпрома» достигали 1,656 млн куб. м в сутки. В эти же дни, 23 декабря зафиксирован исторический рекорд суточных поставок газа из России в Китай», — говорится в заявлении.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, комментируя возможность веерных отключениях электричества в ЕС, отмечал, что ситуация этой зимой будет во многом зависеть от погоды.