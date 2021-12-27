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Путин: Россия помогает Таджикистану укрепить боеспособность перед лицом внешних угроз

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 16:46
Армия
Путин: Россия помогает Таджикистану укрепить боеспособность перед лицом внешних угроз
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Санкт-Петербург, 27 декабря. Президент России Владимир Путин сообщил о поставках вооружения и боевой в техники в Таджикистан, для обеспечения безопасности и суверенитета центральноазиатского государства.

Лидер РФ Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге переговоры с руководителем Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский президент отметил, что разделяет озабоченность сложной ситуацией на афгано-таджикской границе.

«Мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана», — подчеркнул Путин.

Именно с этой целью были осуществлены поставки российского вооружения в Таджикистан, сообщил президент РФ. Ранее стало известно о прибытии Владимира Путина в Северную столицу, где запланирован саммит глав государств-участников СНГ.

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путин россия таджикистан оружие
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