Путин: Россия помогает Таджикистану укрепить боеспособность перед лицом внешних угроз

Санкт-Петербург, 27 декабря. Президент России Владимир Путин сообщил о поставках вооружения и боевой в техники в Таджикистан, для обеспечения безопасности и суверенитета центральноазиатского государства.

Лидер РФ Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге переговоры с руководителем Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский президент отметил, что разделяет озабоченность сложной ситуацией на афгано-таджикской границе.

«Мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана», — подчеркнул Путин.

Именно с этой целью были осуществлены поставки российского вооружения в Таджикистан, сообщил президент РФ. Ранее стало известно о прибытии Владимира Путина в Северную столицу, где запланирован саммит глав государств-участников СНГ.