В Калифорнии бастуют работники санитарных служб

Сакраменто, 27 декабря. Работники санитарных служб Сан-Диего (США, штат Калифорния) решили продолжить забастовку после провала переговоров с властями.

Как пояснил секретарь-казначей профсоюза работников санитарных служб Хайме Васкес, от работодателя не удалось добиться новых предложений по контракту, поэтому забастовка продолжится. Профсоюз настаивает на заключении нового честного контракта, который «решит проблемы безопасности», сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность». Отмечается, что стачка проходит при поддержке Международного профсоюза возчиков, который является представителем рабочих санитарных служб.

Ранее ФАН сообщал о трехдневной забастовке, которую провели на днях авиадиспетчеры Перу. Работники уличили авиакомпании в игнорировании обязательств по нормированию смен, выделению специальных комнат для отдыха в аэропортах и в необеспечении требований безопасности во время пандемии.