Берлин, 27 декабря. Российская сторона выполняет свои обязательства по поставкам газа в полном объеме. Это подтвердила представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн.

Немецкие власти пристально следят за ситуацией с голубым топливом, поскольку от объема поставок зависит энергобезопасность страны. Айнхорн отметила, что проблем в этой сфере нет: «Газпром» соблюдает все контрактные договоренности.

«По нашим сведениям, Россия соблюдает свои обязательства по поставкам», — подтвердила она.

Сам российский холдинг тоже не раз подчеркивал, что производит поставки газа европейским потребителям в полном соответствии с заявками и контрактными обязательствами.