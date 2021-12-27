Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 17:03
17:00
Общество
Петербургские власти предупредили о массовом перекрытии городских дорог в 2022 году
16:57
Политика
Конгресс США изучит телефонные звонки Трампа, совершенные перед штурмом Капитолия
16:56
Общество
Российский ФБР сообщил о попытке полиции Франции замять дело об убийстве гражданина Китая
16:56
Армия
Эксперт Ераносян назвал «казусом белли» подготовку США к химической провокации в Донбассе
16:55
Экономика
«Газпром» сообщил о снижении запасов в ПХГ Украины до исторического минимума
16:52
Весь мир
Китай показал боевые возможности авианосца «Ляонин»
16:51
Экономика
Сильные морозы заставили «Газпром» работать на максимальных мощностях
16:48
Происшествия
Молодая девушка выпала из окна многоэтажки в Калининграде
16:48
Общество
Главный дирижер пермской оперы покидает театр, обвинив руководство в коммерциализации
16:47
Происшествия
Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Власти Германии подтвердили выполнение «Газпромом» контрактных обязательств

Экономика
Власти Германии подтвердили выполнение «Газпромом» контрактных обязательств
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 27 декабря. Российская сторона выполняет свои обязательства по поставкам газа в полном объеме. Это подтвердила представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн.

Немецкие власти пристально следят за ситуацией с голубым топливом, поскольку от объема поставок зависит энергобезопасность страны. Айнхорн отметила, что проблем в этой сфере нет: «Газпром» соблюдает все контрактные договоренности.

«По нашим сведениям, Россия соблюдает свои обязательства по поставкам», — подтвердила она.

Сам российский холдинг тоже не раз подчеркивал, что производит поставки газа европейским потребителям в полном соответствии с заявками и контрактными обязательствами.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Власти Германии подтвердили выполнение «Газпромом» контрактных обязательств
Газпром фрг германия газ поставки газа россия и германия
Комментировать