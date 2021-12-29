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Чем выше промилле, тем выше срок: нужно ли введение градации ответственности для пьяных водителей

Общество
Чем выше промилле, тем выше срок: нужно ли введение градации ответственности для пьяных водителей
35.мвд.рф  /  пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области

Ввести градацию ответственности для автомобилистов в зависимости от количества промилле алкоголя в крови предложил заместитель премьер-министра, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин. По словам политика, есть прямая зависимость между смертельными ДТП и степенью алкогольного опьянения водителя. Однако подобная мера может стать соблазном для коррупционеров и предметом спекуляции, отметил в беседе с ФАН зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

Градация ответственности в зависимости от количества алкоголя в организме водителя существует в США, рассказал Холодов. Там в зависимости от степени опьянения при управлении автомобилем человек может попасть как под административную статью, так и под уголовную. Для этого полицейские в обязательном порядке измеряют уровень алкоголя в крови. Однако согласно российскому законодательству водитель может отказаться от медосвидетельствования. Поэтому для США такая мера актуальна, а у нас непонятно, как ее применять.

«Что нам делать с теми, кто отказался от медосвидетельствования: мы их автоматически приравниваем к самым трезвым или к самым пьяным?! Естественно, когда речь идет о введении градации, сразу встает вопрос коррупции. Мы прекрасно понимаем, что иногда можно чуть помедленнее ехать к тому же врачу, чтобы человек меньше «надул». То есть часик повозить, водички дать попить и показатели будут уже другие. Это уже становится соблазном для коррупционеров и предметом спекуляции», — сказал Холодов.

Чем выше промилле, тем выше срок: нужно ли введение градации ответственности для пьяных водителей
Федеральное агентство новостей /

Автоэксперт также подчеркнул, водителей такая «табличка градации» наоборот подтолкнет к употреблению алкоголя, но уже на легальном основании. Они просто будут высчитывать в какую графу попадет тот же бокал пива. Поэтому Холодов уверен, что никаких «порогов вводить не надо», но и снижать существующий показатель алкоголя в 0,16 миллиграмма на литр — или 0,356 промилле — в выдыхаемом воздухе нельзя. Поскольку фактически эти цифры минимизируют суммарную погрешность измерений.

«Зафиксировано, что есть люди, у которых такие показатели выдаются и без употребления алкоголя. То есть это особенность организма человека. Поэтому снижать существующие показатели нельзя, иначе возникнут вопросы с презумпцией невиновности», — отметил автоэксперт.

Ранее Александр Холодов рассказал о плюсах и минусах идеи автоматической выписки штрафов на основе предоставленных гражданами фото- и видеоматериалов. Если техническая сторона вопроса внедрения приложения «Народный инспектор» будет решена быстро, то морально-этические проблемы придется решать уже по факту. Автоэксперт не исключил, что некоторые люди будут таким способом сводить друг с другом счеты.

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