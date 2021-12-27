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Аннулирования выборов не будет: иракский суд отверг претензии оппозиции

Весь мир
Аннулирования выборов не будет: иракский суд отверг претензии оппозиции
Федеральное агентство новостей  /  Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press; Oliver Weiken / dpa / Global Look Press

Высший суд Ирака отклонил ходатайство об отмене результатов выборов, поданное представителями фракций, потерявших свои места в парламенте по итогам голосования, состоявшегося 10 октября. Все претензии признали несостоятельными, а решение — окончательным и не подлежащим обжалованию.

Апелляция ранее была подана Хади аль-Амери, главой «Национального иракского альянса» — коалиции проиранских политических объединений страны. Члены данного блока были не удовлетворены долей своих представителей в законодательном органе государства, а успехи конкурентов расценивают как фальсификацию и иностранный заговор.

Иракский плебисцит

Если говорить о самом голосовании, то безоговорочным лидером у граждан в этом году стало политическое объединение «Ас-Сайрун», возглавляемое шиитским священником Муктадой ас-Садром. Партия получила 73 из 320 мест в парламенте.

На втором месте оказался суннитский блок «Такаддум» (37), на третьем — коалиция «Государство закона», на четвертом — «Демократическая партия Курдистана». На долю остальных фракций в среднем пришлось лишь по 15-17 мест, в то время как прочие 43 депутатских кресла достались независимым кандидатам. Большинство вновь осталось за представителями правящего политического класса.

Итоги выборов в Ираке
Федеральное агентство новостей /

Среди наиболее огорченных таким итогом партий оказался шиитский альянс «Аль-Фатх», являющийся объединением нескольких группировок отрядов народного ополчения «Хашд Шааби». Он получил лишь 17 мест, и это при условии, что ранее объединение представляли 48 депутатов. В то же время организация «Катаиб Хезболла», также имеющая весь в государстве, вынуждена довольствоваться всего одним мандатом.

Аннулирования выборов не будет: иракский суд отверг претензии оппозиции
Федеральное агентство новостей /

Борьба за власть

Из-за подаваемых жалоб и ожесточенного сопротивления конкурирующих политических сил страны, доходившего до угроз в применении насилия, Верховный суд до сих пор не утвердил результаты выборов.

Кроме того, Высшая избирательная комиссия Ирака получила в общей сложности 1436 апелляций, поданных не только политиками, но и рядовыми гражданами, недовольными подсчетом голосов. Из-за этого порядка 300 урн для бюллетеней из провинций Багдад, Салах эд-Дин, Найнава, Эрбиль и Басра теоретически могли быть изъяты для пересчета бюллетеней. Впрочем, как и регулярные протестные акции, это ничего не изменило.

На фоне данного противостояния глава «Ас-Сайруна» решил укрепить свои позиции за счет улучшения отношений с другими фракциями, лидировавшими в результате голосования. Несмотря на то, что Муктада ас-Садр также является шиитом, он стал широко известен благодаря своему сопротивлению любому иностранному вмешательству в дела Ирака, в том числе и иранскому. Благодаря борьбе с присутствием США в стране политик смог заручиться поддержкой даже среди суннитского населения.

Иранский суд отклонил апелляцию, требующую аннулировать результаты выборов
Федеральное агентство новостей /

В начале декабря Ас-Садр предпринял попытку встретиться со своими противниками для урегулирования противоречий и проведения переговоров по основным внутриполитическим вопросам. Тогда конкуренты смогли обсудить важные для страны темы вроде борьбы с коррупцией, вывода иностранных войск, отношений с Израилем и др.

Тогда же политик предложил оппозиционным шиитским партиям войти с ним в единую коалицию на условиях привлечения к ответственности государственных деятелей, причастных ко взяточничеству и отмыванию денег, а также передачи вооружений неофициальных группировок силам народного ополчения «Хашд Шааби».

По итогам встречи ее участники решили не допускать до переизбрания действующих лидеров: президента Бархама Салеха, премьер-министра Мустафу аль-Казыми и спикера парламента Мухаммада аль-Халбуси.

Тем не менее все это пока не привело к прекращению разногласий. Полемика вокруг итогового состава Совета представителей Ирака продолжалась на протяжении более чем двух месяцев, что, безусловно, оказывает негативное воздействие на работу государственной власти. И сегодняшнее решение суда призвано положить этому конец.

Решение суда открывает новые перспективы

В день вынесения окончательного решения по апелляции в Багдаде начался массовый сбор сторонников заинтересованных фракций. Сотни протестующих закрыли входы в «зеленую зону» иракской столицы, где располагаются административные здания и дипломатические миссии других государств. Там они устроили сидячую забастовку. Пока сообщений о беспорядках не поступало.

Для обеспечения безопасности района вооруженные силы страны рассредоточились по этой части города и установили там дополнительные контрольно-пропускные пункты.

В результате отклонения всех претензий судом компетентные органы теперь могут окончательно утвердить результаты октябрьского плебисцита. Это в свою очередь открывает перспективу для последующего выбора нового президента, спикера Совета представителей, а также формирования нового правительства.

Парализующее власть обстоятельство устранено. Не исключено, что это еще может привести к новому внутреннему обострению, однако ранее принятые лидером «Ас-Сайруна» меры позволяют надеяться, что сейчас обойдется без насилия. В любом случае приоритетом власти должны быть не собственные политические амбиции, а благосостояние простых иракцев, требующее достижения компромисса.

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