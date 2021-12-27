Вениамин Смехов ответил на слухи о романе с Маргаритой Тереховой

Москва, 27 декабря. Актер Вениамин Смехов, ставший известным благодаря роли Атоса в «Мушкетерах», в эфире программе «Судьба человека» прокомментировал слухи о романе с коллегой Маргаритой Тереховой.

По словам Смехова, с Тереховой они были дружны еще со времен студенчества. Он назвал артистку необыкновенной, великой женщиной, которая всегда жила не по правилам. На вопрос ведущего Бориса Корчевникова о романе с Тереховой Смехов ответил отрицательно.

«Такой она прекрасной была на съемках наших мушкетеров. Я извинялся за то, что в том числе и я отпилил ей голову в фильме. Она простила меня», — заявил актер.

Роль загадочной и коварной Миледи Винтер для Тереховой была звездной, пишет Teleprogramma.pro. Тонкие черты лица и глубокий взгляд артистки никого не оставляли равнодушным. Зрители также помнят ее по роли графини Дианы де Бельфлор в «Собаке на сене».

В последние годы Терехова тяжело болеет и не появляется на публике. У нее диагностировали болезнь Альцгеймера, из-за которой звезда почти никого не узнает.

Ранее Смехов рассказал о конфликте Булата Окуджавы и певицы Аллы Пугачевой. Разногласия вскрылись, когда родственники поэта попросили исполнительницу принять участие в фильме к его юбилею.