Датчики пассажиропотока будут установлены во всех автобусах Московской области

Москва, 27 декабря. В 2022 году все автобусы, осуществляющие перевозку пассажиров в Подмосковье, будут оснащены датчиками учета пассажиропотока. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Оборудовать автобусы датчиками начнут 1 января 2022 года. Уже в первом квартале будущего года работы могут быть завершены. Всего запланировано установить 16 тысяч таких датчиков. Установка такого оборудования позволит быстро и точно определить тех, кто предпочитает ездить на общественном транспорте без билета или платить мимо кассы. Если число пассажиров, которые оплатили проезд, будет иметь расхождение с данными датчиков, перевозчик будет оштрафован.

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