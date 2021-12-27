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Ракета «Союз» со спутниками связи OneWeb стартовала с Байконура

Армия
Ракета «Союз» со спутниками связи OneWeb стартовала с Байконура
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 27 декабря. Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками OneWeb успешно стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации рассказали, что пуск ракеты-носителя был успешно осуществлен. Она должна доставить на орбиту британские спутники связи OneWeb. Трансляция ведется на официальном сайте Роскосмоса.

«27 декабря в 16:10 мск с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией из 36 космических аппаратов OneWeb на борту», — сообщили в госкорпорации.

Через некоторое время после пуска первая и вторая ступень ракеты отделились. Впервые на орбиту отправили сразу 36 космических аппаратов OneWeb с космодрома Байконур.

Недавно ракета Ariane 5 с телескопом James Webb успешно стартовала с космодрома Куру, передавало издание RT.

Ранее сообщалось, что первый в 2022 году запуск британских спутников связи OneWeb запланирован на февраль. Ракета будет запущена из Гвианского космического центра.

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