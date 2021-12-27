Политолог Корнилов высмеял 10 шагов украинской власти навстречу Кубани

Киев, 27 декабря. Сомнительные планы Зеленского по примирению с Донбассом не впечатляют даже американских партнеров Киева.

Украинского президента уже открыто называют комедиантом крупнейшие издания США, в том числе и подконтрольные демократам. И его альтернатива Минским соглашениям воспринимается в Белом доме примерно так же как план команды Порошенко по «завоеванию Кубани».

О полном провале украинской власти даже на американском направлении гостям ток-шоу Владимира Соловьева сообщил донецкий историк и политолог Владимир Корнилов, указав на разгромную статью в New York Times. Американские журналисты жестко раскритиковали команду Зеленского, иронично объяснив провальные решения Киева тем, что бывший комедиант собрал правительство из таких же некомпетентных юмористов, которые еще вчера знать не знали, что такое большая политика.

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Эксперт отметил, что так же со скепсисом и сарказмом американцы отнеслись и к нового идее Зеленского «10 шагов навстречу Донбассу», что неудивительно, ведь украинский гарант, по сути, не предложил ничего нового. Он просто смешал некоторые пункты Минских соглашений, которые Киев и так не выполняет, с крайней необходимостью встретиться с российским президентом. К этой программе Банковой в Вашингтоне, судя по последним публикациям провластных СМИ, отнеслись примерно так же, как к дикой идее команды Порошенко по поводу Кубани.

«И когда смотришь на этих клоунов, они десять шагов навстречу Донбассу делают и это то же самое, что и 10 шагов навстречу Кубани прихвостня Порошенко Алексея Гончаренко. В Крыму он уже по харе получил, в Кубань съездить не решился, но о присоединении мечтает. Но какие шаги он и его соратники по партии уже совершили для «завоевания» Кубани. Загляденье одно, и смех и грех. Выпустил маечку со своим изображением в форме кубанского казака, выпустил еще одну майку с надписью, что в Москве квакали лягушки и что-то еще подобное из шмоток. Ну, Кубань стала ближе, согласитесь. Вот так и с планом Зеленского по Донбассу. Можно только посмеяться и поставить крест на Украине», — иронично отметил политолог.

Ранее бывший украинский депутат Игорь Марков назвал единственный способ оттеснить НАТО к границам Франции.