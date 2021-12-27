Владимир Путин решил квартирный вопрос 14-летнего Марка из Подмосковья

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин решил квартирный вопрос 14-летнего Марка и его мамы, которые проживают в Подмосковье. Теперь у них есть собственное жилье.

Российский лидер сделал еще один подарок мальчику. Путин подарил ему и его маме квартиру, чтобы у Марка было место для обучения игре на новой гитаре. Ранее школьник жил у знакомой многодетной семьи. Узнав об этом, глава государства пообещал решить эту проблему.

Мальчик поблагодарил Путина за такой щедрый подарок и сказал, что обязательно исполнит для президента песню своего любимого исполнителя Владимира Высоцкого. Ранее Путин подарил Марку гитару.