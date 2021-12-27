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По улицам Санкт-Петербурга вновь начал курсировать новогодний ретроавтобус

Общество

Все места в красно-белом ретроавтобусе заняты исключительно Дедами Морозами. Они неустанно машут прохожим, вызывая у горожан улыбки и поднимая им настроение.

Необычные в этом транспорте не только пассажиры, но и остановки. Когда раритетный автобус достигает определенного пункта на маршруте, его двери открываются, и Деды Морозы волшебным образом превращаются в музыкальный ансамбль. Бодрые «старички» берут в руки инструменты и устраивают праздничный музыкальный концерт для всех желающих.

«Мы дарим людям хорошее настроение, создаем атмосферу новогоднего праздника. Мы стараемся делать этот мир немножко лучше и людей немножко счастливее, и, мне кажется, у нас получается», — рассказал управляющий торгового центра Дмитрий Зыбков.

Ретроавтобус пользуется большим интересом у прохожих. Лучшего фона для новогодней фотосессии не придумаешь.

«У нас «ДедМоробус» будет путешествовать с Дед Морозами и дарить людям хорошее настроение в городе. И опять же можно будет пофотографироваться, и с детишками сделать несколько удачных кадров», — добавил Дмитрий.

«ДедМоробус» устраивает свои предновогодние путешествия по улицам Санкт-Петербурга каждый декабрь. В этом году его можно будет встретить в центре города до 30 декабря.

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санкт-петербург дед мороз новый год развлечения дедморобус
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