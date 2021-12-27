Дочь Джигана и Самойловой увезли в больницу с подозрением на пневмонию

Москва, 27 декабря. Жена рэпера Джигана, блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова, пожаловалась на проблемы со здоровьем их средней дочери Леи. Девочку экстренно забрали в больницу на скорой из-за подозрения на воспаление легких.

Знаменитость обеспокоила поклонников, опубликовав в Instagram Stories видео с автомобилем скорой помощи. Позднее Самойлова вышла на связь с подписчиками и детально рассказала, что произошло.

Блогер призналась, что у ее средней дочери есть хроническое заболевание, из-за которого они стабильно раз в месяц уезжали из дома на скорой. Однако такая ситуация наблюдалась, пока ребенку не исполнилось пять лет. Постепенно дочь Самойловой и Джигана начала перерастать проблемы со здоровьем.

Вечером у девочки поднялась температура, и бизнесвумен решила вызвать дочери неотложку. При этом в момент приезда врача ни отца, ни матери девочки дома не было.

«И врач мне по телефону говорит: «У нее последняя стадия пневмонии, воспаление легких, времени нет, я ее забираю на скорой»», — поделилась Самойлова.

Prt Scr instagram.com / @samoylovaoxana

Жена рэпера, находившаяся в гостях, помчалась домой за рулем. В больнице девочке сделали КТ и взяли анализы. В итоге подозрения врача не подтвердились — пневмонии у ребенка не обнаружили. Дочери звездной пары выписали лечение и отпустили восстанавливаться домой. По словам Самойловой, девочка уже чувствует себя лучше.

Джиган и его супруга недавно отметили девятую годовщину свадьбы. Жена рэпера похвасталась подарком, который муж преподнес ей в честь знаменательной даты.