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Знаменитый биолог Эдвард Осборн Уилсон умер в США на 93-м году жизни

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 16:18
Общество
Знаменитый биолог Эдвард Осборн Уилсон умер в США на 93-м году жизни
pixabay.com

Вашингтон, 27 декабря. Американский биолог Эдвард Осборн Уилсон, которого называли «современным Дарвином», умер в 92 года. Грустной новостью поделился фонд биоразнообразия его имени (E.O. Wilson Biodiversity Foundation).

Дважды лауреат Пулитцеровской премии скончался 26 декабря в Берлингтоне, штат Массачусетс. Уилсон преподавал в Гарвардском университете и был одним из крупнейших в мире специалистов по муравьям.

В 1995 году Эдвард Уилсон был назван одним из 25 самых влиятельных американцев по мнению издания Time, а в 2005 году журнал Foreign Policy внес в список 100 ведущих интеллектуалов мира. Причины смерти биолога пока не сообщаются.

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