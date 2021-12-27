Знаменитый биолог Эдвард Осборн Уилсон умер в США на 93-м году жизни

Вашингтон, 27 декабря. Американский биолог Эдвард Осборн Уилсон, которого называли «современным Дарвином», умер в 92 года. Грустной новостью поделился фонд биоразнообразия его имени (E.O. Wilson Biodiversity Foundation).

Дважды лауреат Пулитцеровской премии скончался 26 декабря в Берлингтоне, штат Массачусетс. Уилсон преподавал в Гарвардском университете и был одним из крупнейших в мире специалистов по муравьям.

В 1995 году Эдвард Уилсон был назван одним из 25 самых влиятельных американцев по мнению издания Time, а в 2005 году журнал Foreign Policy внес в список 100 ведущих интеллектуалов мира. Причины смерти биолога пока не сообщаются.