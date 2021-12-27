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Алжир раскритиковал включение Западной Сахары в полную карту Марокко

Весь мир
Алжир раскритиковал включение Западной Сахары в полную карту Марокко
Федеральное агентство новостей  / 

Алжир, 27 декабря. Специальный посланник АНДР по Западной Сахаре и странам Магриба Амар Белани объявил, что заявления относительно «полной карты Марокко», включающей спорные земли в состав королевства, являются «вопиющей дезинформацией».

В интервью агентству Algérie Presse Service (APS) он раскритиковал намерение Рабата представлять таким образом Западную Сахару своей территорией на официальных мероприятиях. Кроме того, соседнее государство ведет пропаганду против проведения следующего саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), который запланирован на март 2022 года в Алжире.

На днях СМИ королевства со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что секретариат ЛАГ одобрил «полную карту Марокко». Он разослал меморандум всем аффилированным ведомствам и структурам. В нем содержится рекомендация использовать утвержденное изображение границ на мероприятиях организации.

Аммар Белани назвал информацию о документе ЛАГ «новым обманом» Рабата. По его словам, речь идет о единой карте, на которой не указаны границы стран-членов. Она всегда появлялась на официальном сайте. Ранее ее ратифицировал Союз арабского Магриба.

В августе Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко. Королевство обвинили во «враждебных действиях». Решение стало следствием конфликта в Западной Сахаре.

Рабат считает спорный регион своей южной провинцией и предлагает предоставить ему автономию в составе государства. Фронт ПОЛИСАРИО, поддерживаемый Алжиром, требует независимости земель.

Ранее военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что Алжир является перспективным направлением для взаимодействия, развития и обоюдной выгоды для любой державы, включая Россию. Он считает, что две страны могут объединиться для борьбы с терроризмом в Африке.

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марокко алжир
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