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Мадуро призвал арабские страны защитить Палестину и почтил память генерала Сулеймани

Весь мир
Мадуро призвал арабские страны защитить Палестину и почтил память генерала Сулеймани
Официальная страница Николаса Мадуро в Twitter / @NicolasMaduro  / 

Каракас, 27 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал арабские страны проявить солидарность и оказать поддержку Палестине. Об этом глава государства заявил в ходе эксклюзивного интервью спутниковой телекомпании Al Mayadeen.

«Никто в этом мире не осмелится сказать, что мы должны оставить Палестину одну. Мы этого не примем, даже мысль о том, чтобы отвернуться от святой земли человечества, святого народа трех пророков, является грехом. Именно в Палестине родился Иисус, это крайне важная территория», — отметил президент Венесуэлы.

Николас Мадуро осудил «непрекращающиеся преступления против палестинского народа, за которые в один день придет возмездие». Он подчеркнул, что Палестина может рассчитывать на полную поддержку Венесуэлы и самого президента. Мадуро добавил, что он «любит Палестину, все ее национальные силы и поддерживает хорошие отношения с властями страны».

«Призываю всех правителей мира, арабские и мусульманские страны не оставлять Палестину одну. Государство заслуживает нашей поддержки, народ критически нуждается в ней. Палестина сталкивается с ежедневными нападениями, убийствами молодых, этого нигде больше не происходит», — заявил президент Венесуэлы.

Отношения с Ираном

Глава государства отметил, что отношения с Ираном также улучшаются с каждым днем.

«Скоро я нанесу визит в Тегеран, чтобы лично встретиться с президентом Ибрахимом Раиси и ускорить процесс сотрудничества во всех сферах», — добавил Мадуро.

Кроме того, он коснулся темы убийства командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

«У меня была возможность встретить генерала Сулеймани. Мы провели беседу в период, когда Венесуэла была в глубоком кризисе по причине нападения на электрическую систему. Мы провели переговоры в разных сферах. Сулеймани боролся с терроризмом, он был благородным мужчиной», — отметил Мадуро.

Осудив убийство генерала, президент напомнил, что именно вице-президент Дельси Родригес сообщила ему об этой новости.

«Я не мог поверить, когда стал очевидцем этого преступления, заказанного Белым домом. Человечество должно вынести уроки из этого покушения и подумать, хотим ли мы этого или мира над головой и верховенства международного права», — подчеркнул Мадуро.

Генерал был убит в результате удара американской авиации по аэропорту Багдада, нанесенного по прямому приказу экс-президента США Дональда Трампа. Вскоре после этого ряд СМИ сообщил, что в координации действий ВВС помогала и израильская разведка, которая передавала данные о перемещениях иранского офицера.

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