Мадуро призвал арабские страны защитить Палестину и почтил память генерала Сулеймани

Каракас, 27 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал арабские страны проявить солидарность и оказать поддержку Палестине. Об этом глава государства заявил в ходе эксклюзивного интервью спутниковой телекомпании Al Mayadeen.

#ENVIVO | Presidente de Venezuela, @NicolasMaduro: Sería un pecado solo pensar en abandonar y dejar solo a Palestina. Palestina es la tierra sagrada de la humanidad. Palestina es el pueblo sagrado de tres profetas



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«Никто в этом мире не осмелится сказать, что мы должны оставить Палестину одну. Мы этого не примем, даже мысль о том, чтобы отвернуться от святой земли человечества, святого народа трех пророков, является грехом. Именно в Палестине родился Иисус, это крайне важная территория», — отметил президент Венесуэлы.

Николас Мадуро осудил «непрекращающиеся преступления против палестинского народа, за которые в один день придет возмездие». Он подчеркнул, что Палестина может рассчитывать на полную поддержку Венесуэлы и самого президента. Мадуро добавил, что он «любит Палестину, все ее национальные силы и поддерживает хорошие отношения с властями страны».

«Призываю всех правителей мира, арабские и мусульманские страны не оставлять Палестину одну. Государство заслуживает нашей поддержки, народ критически нуждается в ней. Палестина сталкивается с ежедневными нападениями, убийствами молодых, этого нигде больше не происходит», — заявил президент Венесуэлы.

Luego de 2 años en Pandemia, finalmente llegó a mis manos el hermoso premio “Personalidad Internacional del año 2019”, otorgado por el canal de televisión, Al Mayadeen. Sigamos siendo fieles defensores de las causas justas para la construcción de un mundo mejor. ¡Muchas gracias! pic.twitter.com/T7ng5f3FWU — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 27, 2021

Отношения с Ираном

Глава государства отметил, что отношения с Ираном также улучшаются с каждым днем.

«Скоро я нанесу визит в Тегеран, чтобы лично встретиться с президентом Ибрахимом Раиси и ускорить процесс сотрудничества во всех сферах», — добавил Мадуро.

Кроме того, он коснулся темы убийства командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

«У меня была возможность встретить генерала Сулеймани. Мы провели беседу в период, когда Венесуэла была в глубоком кризисе по причине нападения на электрическую систему. Мы провели переговоры в разных сферах. Сулеймани боролся с терроризмом, он был благородным мужчиной», — отметил Мадуро.

Осудив убийство генерала, президент напомнил, что именно вице-президент Дельси Родригес сообщила ему об этой новости.

«Я не мог поверить, когда стал очевидцем этого преступления, заказанного Белым домом. Человечество должно вынести уроки из этого покушения и подумать, хотим ли мы этого или мира над головой и верховенства международного права», — подчеркнул Мадуро.

Генерал был убит в результате удара американской авиации по аэропорту Багдада, нанесенного по прямому приказу экс-президента США Дональда Трампа. Вскоре после этого ряд СМИ сообщил, что в координации действий ВВС помогала и израильская разведка, которая передавала данные о перемещениях иранского офицера.