Китай показал боевые возможности авианосца «Ляонин»

Пока в Европе и США думают над российскими предложениями о предоставлении гарантий безопасности, на другой стороне земного шара Китай демонстрирует всему миру свои возросшие военно-морские возможности. Обеспокоенность со стороны Японии, США и ряда других государств Индо-Тихоокеанского региона вполне оправданна, так как китайские военные моряки показали совершенно иной уровень своих боевых возможностей, чем считалось прежде.

Ранее иностранные военные эксперты, оценивая перспективы китайского авианосца «Ляонин», сходились во мнении о его ограниченных возможностях, не позволяющих кораблю и находящейся на его борту авиационной группировке в полной мере выполнять тот объем задач, который возлагается, скажем, на авианосцы США, Британии или Франции. Однако в 2021 году своими действиями авианосная группа ВМС Народно-Освободительной Армии Китая (НОАК) полностью опровергла сделанные ранее выводы экспертов.

Дальние походы

Авианосец «Ляонин» (бывший советский авианесущий крейсер «Варяг») вошел в боевой состав ВМС НОАК в 2012 году, а в декабре того же года впервые принял на свою палубу истребитель J-15 (китайская версия советского истребителя Су-27). В дальнейшем экипаж корабля и летчики авиагруппы несколько лет накапливали опыт эксплуатации корабля и выполнение взлетов и посадок, прежде чем командование решило, что время авианосца пришло.

Global Look Press / Zha Chunming/Xinhua

В истории палубной авиации НОАК 2021 год стал переломным — китайские морские летчики заявили серьезные права на свое признание. Весной сего года китайская авианосная группа в составе авианосца «Ляонин», эсминца «Наньчан» проекта 055, двух эсминцев проекта 052D «Чэнду» и «Тайюань», фрегата проекта 054А «Хуанган» и судна комплексного снабжения «Хулунху», выйдя с базы в Циндао, некоторое время маневрировала в западной части Тихого океана.

Затем, пройдя проливом Мияко, длительное время действовала в акватории Южно-Китайского моря, между Тайванем и островами Спратли. Все это время палубная авиагруппа выполняла интенсивные полеты, кроме всего прочего, отрабатывая нанесение ударов по американской авианосной группе, находящейся в относительной близости.

Летом авианосная группа снова выходила в море, где был отработан ряд задач, связанных с обороной группы от воздушного нападения, а также поиск и уничтожение вражеской авианосной группы. «Ляонин» действовал вблизи от своих берегов, получая усиления со стороны базовой авиации, которая обеспечивала палубной авиагруппе дальнее радиолокационное наблюдение и управление.

Федеральное агентство новостей /

Также в маневрах был ограниченно задействован второй китайский авианосец «Шаньдун», который выполнял второстепенные задачи. Иностранные эксперты, обсуждая данную тактику, отмечают практически стопроцентную вероятность обнаружения китайской авиагруппой американских авианосцев, потенциально готовящихся нанести удар по береговым объектам Поднебесной. Отработка этих действий во время, когда Вашингтон прозрачно намекает на готовность не допустить китайское вторжение на Тайвань, для ВМС НОАК оказывается более чем уместной.

В октябре «Ляонин» действовал в «домашнем» Бохайском заливе, где, вдали от вражеских глаз, проходили тренировки летного состава, в ходе которых отрабатывались взлеты и посадки на палубу авианосца в простых и сложных условиях.

Кульминацией стало задействование «Ляонина» в мероприятиях оперативной подготовки с выходом в западную часть Тихого океана. Так, 16 декабря 2021 года группа в составе авианосца «Ляонин», эсминца проекта 055 «Наньчан», эсминца проекта 052D «Сямэнь», фрегата типа 054А «Жичжао» и судна комплексного снабжения «Хулунху» проливом Мияко вышли в Тихий океан, где в течение двух дней проводили полеты палубной авиации. Все это происходило к юго-востоку от японского острова Окинава. 25 декабря авианосная группа через Мияко вернулась в Восточно-Китайское море и направилась к пункту своего базирования.

Непростые выводы

Деятельность китайской авианосной группы продемонстрировала простой факт, который в Вашингтоне не хотели признавать: ВМС НОАК перешагнули очередной рубеж — китайский военно-морской флот стал полноценно авианосным. Ведь недостаточно только построить авианосец, нужно еще подготовить авиагруппу, с чем, как показал уходящий год, в Китае справились в полной мере.

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Помимо «Ляонина», полностью достигшего оперативной готовности и отработавшего основные виды действий против флотов противника, НОАК располагает вторым авианосцем «Шаньдун» (принят в состав ВМС в 2019 году), полностью построенным на китайских верфях. Степень его боевой готовности приближается к высшей, и нет никаких сомнений, что в следующем году «Шаньдун» станет полноценной боевой единицей. Кроме того, в Китае строится третий авианосец.

Таким образом, становится очевидно, что Народно-Освободительная Армия Китая обрела новое средство вооруженной борьбы, которое ранее могли себе позволить только «великие морские державы». Учитывая, как много Китай инвестирует в развитие портовой инфраструктуры в самых разных регионах мира, можно уверенно говорить, что недалек тот час, когда китайские авианосные группы на постоянной основе будут присутствовать во всех интересующих Пекин районах. Со всеми исходящими из этого последствиями. Мир уже никогда не будет прежним.

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