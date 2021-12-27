Артем Дзюба будет зарабатывать 1 млн евро в год в случае перехода в «Рубин»

Казань, 27 декабря. Стало известно, сколько нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба будет зарабатывать в «Рубине», если согласится на переход в казанский клуб.

Казанский «Рубин» готов заплатить не более 3 миллионов евро за трансфер 33-летнего форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом информирует Metaratings.ru. Согласно данным источника, в случае перехода в казанский клуб Дзюба будет зарабатывать 1 миллион евро в год без учета бонусов.

Контракт нападающего с сине-бело-голубыми действует до 30 июня 2024 года, информирует RT. В этом сезоне Дзюба провел за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость лучшего бомбардира в истории РПЛ в 10 миллионов евро.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал комментировать информацию об уходе Дзюбы. Форвард выступает за петербургский клуб с 2015 года.