Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 17:02
17:00
Общество
Петербургские власти предупредили о массовом перекрытии городских дорог в 2022 году
16:57
Политика
Конгресс США изучит телефонные звонки Трампа, совершенные перед штурмом Капитолия
16:56
Общество
Российский ФБР сообщил о попытке полиции Франции замять дело об убийстве гражданина Китая
16:56
Армия
Эксперт Ераносян назвал «казусом белли» подготовку США к химической провокации в Донбассе
16:55
Экономика
«Газпром» сообщил о снижении запасов в ПХГ Украины до исторического минимума
16:52
Весь мир
Китай показал боевые возможности авианосца «Ляонин»
16:51
Экономика
Сильные морозы заставили «Газпром» работать на максимальных мощностях
16:48
Происшествия
Молодая девушка выпала из окна многоэтажки в Калининграде
16:48
Общество
Главный дирижер пермской оперы покидает театр, обвинив руководство в коммерциализации
16:47
Происшествия
Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Артем Дзюба будет зарабатывать 1 млн евро в год в случае перехода в «Рубин»

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 16:17
Спорт
Артем Дзюба будет зарабатывать 1 млн евро в год в случае перехода в «Рубин»
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК Зенит

Казань, 27 декабря. Стало известно, сколько нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба будет зарабатывать в «Рубине», если согласится на переход в казанский клуб.

Казанский «Рубин» готов заплатить не более 3 миллионов евро за трансфер 33-летнего форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом информирует Metaratings.ru. Согласно данным источника, в случае перехода в казанский клуб Дзюба будет зарабатывать 1 миллион евро в год без учета бонусов.

Контракт нападающего с сине-бело-голубыми действует до 30 июня 2024 года, информирует RT. В этом сезоне Дзюба провел за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость лучшего бомбардира в истории РПЛ в 10 миллионов евро.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал комментировать информацию об уходе Дзюбы. Форвард выступает за петербургский клуб с 2015 года.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Артем Дзюба будет зарабатывать 1 млн евро в год в случае перехода в «Рубин»
рубин зарплата трансфер дзюба рпл
Комментировать