Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 17:02
17:00
Общество
Петербургские власти предупредили о массовом перекрытии городских дорог в 2022 году
16:57
Политика
Конгресс США изучит телефонные звонки Трампа, совершенные перед штурмом Капитолия
16:56
Общество
Российский ФБР сообщил о попытке полиции Франции замять дело об убийстве гражданина Китая
16:56
Армия
Эксперт Ераносян назвал «казусом белли» подготовку США к химической провокации в Донбассе
16:55
Экономика
«Газпром» сообщил о снижении запасов в ПХГ Украины до исторического минимума
16:52
Весь мир
Китай показал боевые возможности авианосца «Ляонин»
16:51
Экономика
Сильные морозы заставили «Газпром» работать на максимальных мощностях
16:48
Происшествия
Молодая девушка выпала из окна многоэтажки в Калининграде
16:48
Общество
Главный дирижер пермской оперы покидает театр, обвинив руководство в коммерциализации
16:47
Происшествия
Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Прохор Шаляпин появился на публике с копией своей покойной жены

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 16:01
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин появился на публике с копией своей покойной жены
instagram.com  /  @shalyapin_official

Москва, 27 декабря. Певец Прохор Шаляпин поделился в Instagram снимком с новогоднего корпоратива, на котором он выступал в качестве Деда Мороза. Его партнерша Наталья Красанова, как две капли воды похожая на Татьяну Дэвис, была в роли Снегурочки.

На опубликованном снимке Шаляпин предстал в роскошном костюме зимнего волшебника — красной шубе из парчи, отороченной белым мехом. Рядом с ним сидела миниатюрная красавица с длинной косой и в кокошнике.

«Сегодня с Наташей поработали Снегурочкой и Дедушкой Морозом на новогоднем корпоративе у любимой «СТС Медиа»», — написал певец.

Прохор Шаляпин появился на публике с копией своей покойной жены
Prt Scr instagram.com / @shalyapin_official

Под публикацией появилось множество комментариев. Фолловеры заметили, что Шаляпин выглядит как настоящий Дед Мороз, ему не хватает только бороды из ваты.

«Дайте Прохору бороду и оленей упряжку, красавец!»;

«Прохор, ты просто супер! Как Иван Царевич из сказки! Всех благ тебе»;

«Очаровательные, мы рады вашему успеху», — отреагировали пользователи.

Минувшим летом Шаляпин женился на миллионерше Татьяне Дэвис в США. Спустя некоторое время после свадьбы женщине стало плохо, у нее проявились симптомы коронавируса. Супруга артиста впала в кому, она умерла в конце сентября, не приходя в сознание.

Овдовевший музыкант тяжело переживал утрату Дэвис. Шаляпин сменил имидж и с головой ушел в работу.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Прохор Шаляпин появился на публике с копией своей покойной жены
отношения шаляпин снегурочка
Комментировать