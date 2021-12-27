Прохор Шаляпин появился на публике с копией своей покойной жены

Москва, 27 декабря. Певец Прохор Шаляпин поделился в Instagram снимком с новогоднего корпоратива, на котором он выступал в качестве Деда Мороза. Его партнерша Наталья Красанова, как две капли воды похожая на Татьяну Дэвис, была в роли Снегурочки.

На опубликованном снимке Шаляпин предстал в роскошном костюме зимнего волшебника — красной шубе из парчи, отороченной белым мехом. Рядом с ним сидела миниатюрная красавица с длинной косой и в кокошнике.

«Сегодня с Наташей поработали Снегурочкой и Дедушкой Морозом на новогоднем корпоративе у любимой «СТС Медиа»», — написал певец.

Prt Scr instagram.com / @shalyapin_official

Под публикацией появилось множество комментариев. Фолловеры заметили, что Шаляпин выглядит как настоящий Дед Мороз, ему не хватает только бороды из ваты.

«Дайте Прохору бороду и оленей упряжку, красавец!»; «Прохор, ты просто супер! Как Иван Царевич из сказки! Всех благ тебе»; «Очаровательные, мы рады вашему успеху», — отреагировали пользователи.

Минувшим летом Шаляпин женился на миллионерше Татьяне Дэвис в США. Спустя некоторое время после свадьбы женщине стало плохо, у нее проявились симптомы коронавируса. Супруга артиста впала в кому, она умерла в конце сентября, не приходя в сознание.

Овдовевший музыкант тяжело переживал утрату Дэвис. Шаляпин сменил имидж и с головой ушел в работу.