Стоимость страховки жилья в США растет быстрее инфляции

Вашингтон, 27 декабря. Владельцы недвижимости в США жалуются на стремительный рост стоимости страховки домов, который опережает уровень инфляции. Особенно заметной ситуация стала для заемщиков по ипотечным кредитам, для которых страхование жилья является обязательным.

Согласно данным Института страховой информации, некоммерческой организации, известной как Triple-I, которая предоставляет информацию о страховой отрасли, заключение нового полиса страхования сейчас обходится примерно на 4% дороже по сравнению с предыдущими договорами. Среднегодовая стоимость страховки составляет 1400 долларов. С 2017 года ставки страховых взносов выросли в среднем на 11,4%, что означает, что они растут быстрее инфляции, и страховые эксперты ожидают, что ставки останутся высокими.

Большинство ипотечных кредиторов требуют, чтобы заемщики страховали жилье. Согласно недавнему анализу, проведенному порталом Bankrate.com, средний домовладелец тратит около 2% своего семейного дохода на страхование жилья.

Me: Another year and my house didn't burn down

Parents: Great. Another year of wasted home owners insurance