Стоимость страховки жилья в США растет быстрее инфляции

Вашингтон, 27 декабря. Владельцы недвижимости в США жалуются на стремительный рост стоимости страховки домов, который опережает уровень инфляции. Особенно заметной ситуация стала для заемщиков по ипотечным кредитам, для которых страхование жилья является обязательным.

Согласно данным Института страховой информации, некоммерческой организации, известной как Triple-I, которая предоставляет информацию о страховой отрасли, заключение нового полиса страхования сейчас обходится примерно на 4% дороже по сравнению с предыдущими договорами. Среднегодовая стоимость страховки составляет 1400 долларов. С 2017 года ставки страховых взносов выросли в среднем на 11,4%, что означает, что они растут быстрее инфляции, и страховые эксперты ожидают, что ставки останутся высокими.

«Из всего, что я знаю о рисках домовладельцев, я ожидал, что эти цифры будут выше. Честно говоря, я бы сказал, что они все равно должны расти», — говорит главный страховой директор Triple-I Дейл Порфилио.

Большинство ипотечных кредиторов требуют, чтобы заемщики страховали жилье. Согласно недавнему анализу, проведенному порталом Bankrate.com, средний домовладелец тратит около 2% своего семейного дохода на страхование жилья.

«Я: Еще год, и мой дом не сгорел дотла. Родители: Здорово. Еще один год потраченной впустую страховки»

Me: Another year and my house didn't burn down

Parents: Great. Another year of wasted home owners insurance — Mark Bennett (@MarkJohnBennett) December 25, 2021

Стоимость страховки зависит от нескольких факторов. Местоположение часто увеличивает затраты, особенно если дом находится в районе, подверженном стихийным бедствиям. То, насколько устойчив дом к стихийным бедствиям может повлиять на стоимость страховки. Например, расходы на нее будут ниже для дома, построенного с применением технологий по сейсмоустойчивости.

Global Look Press / Kenneth Wilsey / Keystone Press Agency

Кен Хогленд, который менее, чем два года назад за 265 тысяч долларов купил в Западной Вирджинии дом 1871 года постройки, после консультации с несколькими страховыми компаниями выяснил, что стоимость восстановительного ремонта его жилища оценивается в 625 тысяч долларов. Эта ситуация сложилась из-за стремительного роста цен на стройматериалы и рабочую силу, которые наблюдаются в условиях пандемии.

«Моей первой реакцией было, что это какая-то афера страховой компании. Я позвонил во все страховые компании с самым высоким рейтингом, пять или шесть из них, и сказал: «Я не уверен, что хочу страховать восстановительную стоимость»», — рассказывает он.

В ответ от каждой страховой он услышал, что это единственный вариант страхования, который они предоставляют.

«Мы предлагаем так называемое покрытие восстановительных расходов. Мы хотим восстановить, заменить то, что у вас было раньше. Мы пытаемся оценить это с учетом коэффициента инфляции. Но когда у вас такой ненормальный уровень инфляции, эти автоматизированные процессы могут не всегда идти в ногу», — говорит Карен Коллинз, помощник вице-президента Американской ассоциации страхования имущества и несчастных случаев.

Растущие цены на сырье, особенно пиломатериалы, и сбои в цепочках поставок усугубляют ситуацию. Когда началась пандемия, производители пиломатериалов сократили производство и складские запасы. Но затем спрос резко возрос и в марте цены на пиломатериалы выросли до 635 долларов за кубический метр, что на 400% больше, чем в прошлом году. Решение администрации Байдена увеличить до 18% пошлины на поставку пиломатериалов из Канады также повлияло на цены. Канада является крупнейшим поставщиком пиломатериалов в США, обеспечивая около 30% поставок.

«Сейчас цены на пиломатериалы составляют около 380 долларов за кубометр. Внутреннее производство пиломатериалов в Соединенных Штатах не увеличилось. Повышение пошлин на пиломатериалы в то время, когда мы пытаемся бороться с инфляцией, не имеет никакого смысла», — говорит главный экономист Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) Роберт Дитц.

Сбои в цепочках поставок привели также к дефициту кухонного оборудования — холодильников и плит, — что также привело к росту цен. Опрос, проведенный NAHB среди его членов в мае, показал, что бытовая техника была оценена как наиболее дефицитный товар, на втором месте находились пиломатериалы. Нехватка материалов стала более распространенной, чем когда-либо с тех пор, как NAHB начал отслеживать эту статистику.

Global Look Press / Xinhua / Xinhua

Свою лепту в рост стоимости страховки внесло и изменение климата. В течение года в стране произошло большое количество различных стихийных бедствий, включая морозный апокалипсис в Техасе, масштабные лесные пожары в Калифорнии и Орегоне, а также в ураганах, которые обрушились на восточное побережье США. По словам Дейла Порфилио, страховой ущерб от стихийных бедствий в этом году достиг 82 миллиардов долларов.

«Что обычно происходит, когда у вас происходит стихийное бедствие, которое затрагивает сотни тысяч людей, так это то, что цены на строительные материалы в пострадавшем районе, как правило, повышаются примерно на шесть, иногда на целых девять месяцев. Вы испытываете растущую нехватку рабочей силы, потому что много рабочих уходит в сектор реконструкции и ремонтных работ», — говорит Роберт Дитц.

Согласно данным Triple-I, в Колорадо с 2017 по 2020 год среднегодовые тарифы на страхование выросли на 21%, в Техасе — на 18%, в Мэриленде рост составил 13,4%, в Вирджинии — 14,8%, а в Калифорнии стоимость страховки выросла на 9,6%. В то же время специалисты предупреждают, что произошедший рост тарифов продолжится в ближайшее время.

«Реальность такова, что мы все должны ожидать, что они вырастут, потому что расходы, как правило, растут, и все наши страховые полисы отражают стоимость. Я действительно верю, и у нас есть достаточно данных, которые показывают, что ставки должны вырасти еще больше», — предупреждает Дейл Порфилио.

pixabay.com / paulbr75

Рынок недвижимости США переживает двойной кризис, который с одной стороны связан с дефицитом жилья, а с другой стороны — с увеличением стоимости строительства, что приводит к сокращению предложения и еще большему росту цен. Вследствие этого, все больше американцев вынуждены жить с родителями, а средний возраст покупателей жилья находится на рекордно высоких значениях.