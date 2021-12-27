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Солнцев рассказал правду о молодом ухажере бывшей жены Лепса

Шоу-бизнес
Солнцев рассказал правду о молодом ухажере бывшей жены Лепса
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 27 декабря. Бывший участник скандальной телестройки «Дом-2», блогер Рустам Солнцев заявил, что предполагаемый любовник экс-супруги Григория Лепса Анны Шаплыковой очень любит женщин и не против отдохнуть за их счет.

Сразу после расставания с Лепсом Шаплыкова улетела на Мальдивы. По слухам, там она отдыхала в компании с 38-летним манекенщиком Дмитрием Савчуком. СМИ утверждают, что именно из-за него супруга артиста поставила точку в своем браке. Солнцев подтвердил — Савчук очень обаятельный и нравится многим женщинам.

«Димка — известный любитель полетать за счет женщин. Он красивый, модель, пользуется вниманием женщин. К тому же, и Анна сейчас свободна, что ж ей, мучиться теперь? Он очень незамысловатый, милый парень», — поделился блогер с изданием PopCornNews.

Экс-супруга исполнителя хита «Рюмка водки на столе» не подтверждает отношения с Савчуком. Манекенщик также не комментирует информацию СМИ.

Лепс после развода занят подготовкой к новогодним корпоративам. У него были запланированы выступления в Азербайджане, где исполнитель встретился с наследницами президента Ильхама Алиева — Лейлой и Арзу. Девушки с удовольствием фотографировались с любимым артистом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Солнцев рассказал правду о молодом ухажере бывшей жены Лепса
солнцев лепс шаплыкова
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