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Проект новой Конституции Белоруссии предусматривает максимум два срока на посту президента

Политика
Проект новой Конституции Белоруссии предусматривает максимум два срока на посту президента
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Гагарин

Минск, 27 декабря. Проект изменений Конституции Белоруссии предусматривает, что президент республики может находиться у власти не более двух сроков. Об этом свидетельствует текст документа, который был опубликован на сайте издания «БелТА».

Главой Белоруссии может стать человек, который проживает на территории страны не менее 20 лет непосредственно перед выборами, а также не имеет другого гражданства, вида на жительство или иного подобного документа иностранного государства.

Плюс ко всему президент Белоруссии после ухода со своего поста не может быть привлечен к ответственности за поступки, совершенные во время правления.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее анонсировал референдум по поправкам в Конституцию Белоруссии. По его словам, голосование состоится в феврале 2022 года.

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