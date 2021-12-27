Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 17:01
17:00
Общество
Петербургские власти предупредили о массовом перекрытии городских дорог в 2022 году
16:57
Политика
Конгресс США изучит телефонные звонки Трампа, совершенные перед штурмом Капитолия
16:56
Общество
Российский ФБР сообщил о попытке полиции Франции замять дело об убийстве гражданина Китая
16:56
Армия
Эксперт Ераносян назвал «казусом белли» подготовку США к химической провокации в Донбассе
16:55
Экономика
«Газпром» сообщил о снижении запасов в ПХГ Украины до исторического минимума
16:52
Весь мир
Китай показал боевые возможности авианосца «Ляонин»
16:51
Экономика
Сильные морозы заставили «Газпром» работать на максимальных мощностях
16:48
Происшествия
Молодая девушка выпала из окна многоэтажки в Калининграде
16:48
Общество
Главный дирижер пермской оперы покидает театр, обвинив руководство в коммерциализации
16:47
Происшествия
Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пирог актрисы Людмилы Ивановой спас Жерара Депардье от провала на съемках фильма Меньшова

Шоу-бизнес
Пирог актрисы Людмилы Ивановой спас Жерара Депардье от провала на съемках фильма Меньшова
Кадр из фильма «Невезучие»  /  Prt Scr

Москва, 27 декабря. Актриса Людмила Иванова, известная по роли Шурочки в «Служебном романе», помогла спасти съемки фильма режиссера Владимира Меньшова «Зависть богов». Именно она уберегла от провала актера Жерара Депардье.

Иванова сыграла в ленте оскароносного кинематографиста мать главной героини. По сюжету она угощала иностранного гостя бараньей ногой. Мужчину, прибывшего из другой страны, как раз играл Депардье.

Чтобы сцена выглядела достоверно, для нее действительно приготовили в столовой баранью ногу, хотя в конце 1990-х годов это был дефицитный продукт. Поскольку знаменитый француз обладал заметным аппетитом, он стал с удовольствием пробовать редкое для России тех времен блюдо.

Однако Меньшов требовал снимать много дублей, поэтому баранья нога стала заканчиваться, передает издание «7Дней». Приготовить такое блюдо во второй раз тогда никто бы не смог, потому Депардье оказался близок к провалу.

Тогда Иванова взяла инициативу на себя и в перерыве принесла актеру пирог, который испекла лично. Она рекомендовала иностранному артисту не есть ничего ни в гостинице, ни в аэропорту, чтобы не отравиться. В качестве благодарности Депардье трижды поцеловал актрису.

Пирог актрисы Людмилы Ивановой спас Жерара Депардье от провала на съемках фильма Меньшова
Global Look Press / Natalya Loginova

Напомним, у французского актера есть российское гражданство. Минувшим летом стало известно о планах Депардье открыть собственный ресторан в Новосибирске.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Пирог актрисы Людмилы Ивановой спас Жерара Депардье от провала на съемках фильма Меньшова
иванова депардье зависть богов
Комментировать