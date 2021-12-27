Пирог актрисы Людмилы Ивановой спас Жерара Депардье от провала на съемках фильма Меньшова

Москва, 27 декабря. Актриса Людмила Иванова, известная по роли Шурочки в «Служебном романе», помогла спасти съемки фильма режиссера Владимира Меньшова «Зависть богов». Именно она уберегла от провала актера Жерара Депардье.

Иванова сыграла в ленте оскароносного кинематографиста мать главной героини. По сюжету она угощала иностранного гостя бараньей ногой. Мужчину, прибывшего из другой страны, как раз играл Депардье.

Чтобы сцена выглядела достоверно, для нее действительно приготовили в столовой баранью ногу, хотя в конце 1990-х годов это был дефицитный продукт. Поскольку знаменитый француз обладал заметным аппетитом, он стал с удовольствием пробовать редкое для России тех времен блюдо.

Однако Меньшов требовал снимать много дублей, поэтому баранья нога стала заканчиваться, передает издание «7Дней». Приготовить такое блюдо во второй раз тогда никто бы не смог, потому Депардье оказался близок к провалу.

Тогда Иванова взяла инициативу на себя и в перерыве принесла актеру пирог, который испекла лично. Она рекомендовала иностранному артисту не есть ничего ни в гостинице, ни в аэропорту, чтобы не отравиться. В качестве благодарности Депардье трижды поцеловал актрису.

Global Look Press / Natalya Loginova

Напомним, у французского актера есть российское гражданство. Минувшим летом стало известно о планах Депардье открыть собственный ресторан в Новосибирске.