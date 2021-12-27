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Military Watch: ВКС РФ под силу разбить украинскую ПВО всего за 24 часа в случае войны

Армия
Military Watch: ВКС РФ под силу разбить украинскую ПВО всего за 24 часа в случае войны
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 27 декабря. ВСУ будет нечего противопоставить ВКС РФ в случае начала конфликта. Украинские системы ПВО либо устарели, либо не могут справиться с российскими самолетами, резюмировали эксперты Military Watch.

Истерика вокруг якобы готовящегося «российского вторжения» на Украину все еще будоражит западные СМИ. Обозреватели американского журнала Military Watch напоминают, что Москва не заинтересована в войне с соседями, но повестка дня дала им повод проанализировать способности украинской армии и попробовать предсказать, выстоит ли она в столкновении с ВС РФ. «ПолитРоссия» приводит статью MW в пересказе.

Эксперты уверены, что ВСУ зря отказались от ряда систем противовоздушной обороны. В случае начала конфликта им будет нечем ответить на атаку ВКС РФ. Скорей всего, силы ПВО украинской армии будут разбиты уже в первые 24 часа.

«Способность российских ВКС быстро установить господство в небе над Украиной стало бы ключевым фактором, поскольку он открыл бы путь к дальнейшим наземным операциям», — рассуждают эксперты Military Watch.

Авторы публикации напомнили, что делать ставку на ВВС Украины бесполезно: устаревший парк истребителей непригоден для боевых действий. Военным остается полагаться только на еще советские системы ПВО. И лучшее что есть у ВСУ — система средней дальности С-300ПТ/ПС, бесполезна против современных российских вооружений.

В MW напоминают, что описанный конфликт невозможен. Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец выразил солидарность с американскими коллегами и рассказал анекдот на тему «российского нападения».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также опроверг заявления западных СМИ и указал, что Россия никогда и ни на кого не нападала первой. Сообщение Пескова приводит телеканал «360».

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