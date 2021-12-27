Глава Крыма Аксенов пригрозил Зеленскому судом за неуплату долгов по ЖКХ

Симферополь, 27 декабря. Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит повестка по суд из-за накопившихся долгов по ЖКХ. Об этом заявил губернатор Крыма Сергей Аксенов.

Комментируя в беседе со СМИ ордер на арест, выданный украинскими властями, Аксенов заметил, что он точно так же вправе подать в суд на бывшего артиста «Квартала 95». Зеленский с супругой в 2013 году купили пентхаус с видом на Ливадийский дворец и долгое время исправно платили за ЖКХ, однако затем перестали. Долги за коммунальные услуги — реальное основание для вызова в суд.

«Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы его задержим как должника. В случае прибытия в Крым», — объяснил Сергей Аксенов.

Еще в августе этого года глава республики Крым Сергей Аксенов публично хвалил президента Украины Владимира Зеленского, называя его «образцовым налогоплательщиком». По словам политика, ежемесячно через третьих лиц президентская чета платила около шести тысяч рублей налогов.