Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 17:01
17:00
Общество
Петербургские власти предупредили о массовом перекрытии городских дорог в 2022 году
16:57
Политика
Конгресс США изучит телефонные звонки Трампа, совершенные перед штурмом Капитолия
16:56
Общество
Российский ФБР сообщил о попытке полиции Франции замять дело об убийстве гражданина Китая
16:56
Армия
Эксперт Ераносян назвал «казусом белли» подготовку США к химической провокации в Донбассе
16:55
Экономика
«Газпром» сообщил о снижении запасов в ПХГ Украины до исторического минимума
16:52
Весь мир
Китай показал боевые возможности авианосца «Ляонин»
16:51
Экономика
Сильные морозы заставили «Газпром» работать на максимальных мощностях
16:48
Происшествия
Молодая девушка выпала из окна многоэтажки в Калининграде
16:48
Общество
Главный дирижер пермской оперы покидает театр, обвинив руководство в коммерциализации
16:47
Происшествия
Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава Крыма Аксенов пригрозил Зеленскому судом за неуплату долгов по ЖКХ

Политика
Глава Крыма Аксенов пригрозил Зеленскому судом за неуплату долгов по ЖКХ
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Симферополь, 27 декабря. Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит повестка по суд из-за накопившихся долгов по ЖКХ. Об этом заявил губернатор Крыма Сергей Аксенов.

Комментируя в беседе со СМИ ордер на арест, выданный украинскими властями, Аксенов заметил, что он точно так же вправе подать в суд на бывшего артиста «Квартала 95». Зеленский с супругой в 2013 году купили пентхаус с видом на Ливадийский дворец и долгое время исправно платили за ЖКХ, однако затем перестали. Долги за коммунальные услуги — реальное основание для вызова в суд.

«Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы его задержим как должника. В случае прибытия в Крым», — объяснил Сергей Аксенов.

Еще в августе этого года глава республики Крым Сергей Аксенов публично хвалил президента Украины Владимира Зеленского, называя его «образцовым налогоплательщиком». По словам политика, ежемесячно через третьих лиц президентская чета платила около шести тысяч рублей налогов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава Крыма Аксенов пригрозил Зеленскому судом за неуплату долгов по ЖКХ
украина россия суд жкх крым зеленский аксенов долги
Комментировать