Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 17:01
17:00
Общество
Петербургские власти предупредили о массовом перекрытии городских дорог в 2022 году
16:57
Политика
Конгресс США изучит телефонные звонки Трампа, совершенные перед штурмом Капитолия
16:56
Общество
Российский ФБР сообщил о попытке полиции Франции замять дело об убийстве гражданина Китая
16:56
Армия
Эксперт Ераносян назвал «казусом белли» подготовку США к химической провокации в Донбассе
16:55
Экономика
«Газпром» сообщил о снижении запасов в ПХГ Украины до исторического минимума
16:52
Весь мир
Китай показал боевые возможности авианосца «Ляонин»
16:51
Экономика
Сильные морозы заставили «Газпром» работать на максимальных мощностях
16:48
Происшествия
Молодая девушка выпала из окна многоэтажки в Калининграде
16:48
Общество
Главный дирижер пермской оперы покидает театр, обвинив руководство в коммерциализации
16:47
Происшествия
Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дипломат Кодзуки ответил на вопрос об очных встречах глав МИД России и Японии

Политика
Дипломат Кодзуки ответил на вопрос об очных встречах глав МИД России и Японии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Жульева

Москва, 27 декабря. Политический диалог России и Японии будет согласован с учетом эпидемиологической обстановки. Об этом заявил дипломат Тоехиса Кодзуки.

В беседе с журналистами российских СМИ посол Японии в РФ ответил на вопрос об очных встречах глав МИД государств. По словам Кодзуки, график не определен.

«В ходе этих телефонных переговоров лидеры двух стран и оба министра иностранных дел подтвердили свое намерение провести в ближайшее время очные встречи. График этих встреч пока не определен — дальнейший политический диалог будет согласовываться двумя странами, в том числе с учетом ситуации с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в комментарии дипломата.

Ранее МИД РФ выразил протест Японии из-за организованной выставки о Курилах в Токио, сообщается на НСН. Из-за этого в российское ведомство вызвали представителя руководства посольства Японии в Москве.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Дипломат Кодзуки ответил на вопрос об очных встречах глав МИД России и Японии
россия япония кодзуки
Комментировать