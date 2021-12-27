Дипломат Кодзуки ответил на вопрос об очных встречах глав МИД России и Японии

Москва, 27 декабря. Политический диалог России и Японии будет согласован с учетом эпидемиологической обстановки. Об этом заявил дипломат Тоехиса Кодзуки.

В беседе с журналистами российских СМИ посол Японии в РФ ответил на вопрос об очных встречах глав МИД государств. По словам Кодзуки, график не определен.

«В ходе этих телефонных переговоров лидеры двух стран и оба министра иностранных дел подтвердили свое намерение провести в ближайшее время очные встречи. График этих встреч пока не определен — дальнейший политический диалог будет согласовываться двумя странами, в том числе с учетом ситуации с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в комментарии дипломата.

Ранее МИД РФ выразил протест Японии из-за организованной выставки о Курилах в Токио, сообщается на НСН. Из-за этого в российское ведомство вызвали представителя руководства посольства Японии в Москве.