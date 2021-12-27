ЦБ опроверг введение отчетности для банков с целью контроля за операциями физлиц

Москва, 27 декабря. Центробанк не планирует следить за переводами физических лиц. Регулятор не будет создавать новую специализированную отчетность, как сообщали СМИ. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Банк России не заинтересован в контролировании переводов между физическими лицами. Однако он намерен бороться с платежами в адрес нелегального бизнеса, онлайн-казино и финансовых пирамид.

«Исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — говорится в сообщении.

ЦБ ранее зафиксировал замедление роста популярности Системы быстрых платежей (СБП). Бизнес пользуется пониженными комиссиями, однако рядовые пользователи до сих пор не имеют существенных стимулов для переключения на эту систему оплаты.