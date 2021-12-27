Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 17:01
17:00
Общество
Петербургские власти предупредили о массовом перекрытии городских дорог в 2022 году
16:57
Политика
Конгресс США изучит телефонные звонки Трампа, совершенные перед штурмом Капитолия
16:56
Общество
Российский ФБР сообщил о попытке полиции Франции замять дело об убийстве гражданина Китая
16:56
Армия
Эксперт Ераносян назвал «казусом белли» подготовку США к химической провокации в Донбассе
16:55
Экономика
«Газпром» сообщил о снижении запасов в ПХГ Украины до исторического минимума
16:52
Весь мир
Китай показал боевые возможности авианосца «Ляонин»
16:51
Экономика
Сильные морозы заставили «Газпром» работать на максимальных мощностях
16:48
Происшествия
Молодая девушка выпала из окна многоэтажки в Калининграде
16:48
Общество
Главный дирижер пермской оперы покидает театр, обвинив руководство в коммерциализации
16:47
Происшествия
Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ЦБ опроверг введение отчетности для банков с целью контроля за операциями физлиц

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 15:43
Экономика
ЦБ опроверг введение отчетности для банков с целью контроля за операциями физлиц
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin

Москва, 27 декабря. Центробанк не планирует следить за переводами физических лиц. Регулятор не будет создавать новую специализированную отчетность, как сообщали СМИ. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Банк России не заинтересован в контролировании переводов между физическими лицами. Однако он намерен бороться с платежами в адрес нелегального бизнеса, онлайн-казино и финансовых пирамид.

«Исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — говорится в сообщении.

ЦБ ранее зафиксировал замедление роста популярности Системы быстрых платежей (СБП). Бизнес пользуется пониженными комиссиями, однако рядовые пользователи до сих пор не имеют существенных стимулов для переключения на эту систему оплаты.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / ЦБ опроверг введение отчетности для банков с целью контроля за операциями физлиц
банк россии денежные переводы переводы физлиц центробнак рф
Комментировать