Увлеченность работой, злые языки и «добрые советы»: в чем плюсы и минусы служебных романов

Служебные романы в коллективах не редкость, особенно среди молодых и свободных сотрудников. Руководство зачастую это не поощряет. Однако есть ситуации, когда романтические отношения становятся выгодны организации. В чем плюсы и минусы служебных романов на рабочем месте, в беседе с ФАН рассказала доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук Татьяна Тулупьева.

По словам психолога, если речь идет о романтических отношениях на работе между двумя свободными сотрудниками — в этой ситуации есть свои позитивные и негативные стороны.

«В первую очередь романтические отношения создают определенную хорошую атмосферу. Это прилив энергии, активность, желание жить, творить и что-то делать. Второй плюс — как для самого сотрудника, так и для организации — заключается в том, что у человека появляется желание выглядеть хорошим специалистом в глазах объекта внимания. А это влечет за собой уже какие-то дела и поступки, которые позитивно влияют на рабочий процесс», — сказала Тулупьева.

Несомненно, к плюсам можно отнести повышение доверия между влюбленными сотрудниками. Это тоже, по словам психолога, хорошо сказывается на работе. Но эмоциональное состояние пары может обернуться и минусом, предупредила она.

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«Увлеченность может и наоборот — помешать работе. Человек может начать больше думать об отношениях, чем о рабочих задачах. Поэтому сильные эмоции могут привести к дезорганизации деятельности: человек не может собраться, не может сосредоточиться. Плюс все больше рабочего времени уходит на разговоры с предметом своих увлечений, на попытки уединиться», — прокомментировала специалист.

Еще один большой минус в том, что романтические отношения рано или поздно заканчиваются. Иногда негативный разрыв приводит к тому, что один из бывших возлюбленных даже покидает организацию. Поэтому перспектива разрыва отношений — серьезный минус служебных романов.

«Пары, которые создались на работе, отличает от других то, что вокруг может оказаться много «доброжелателей», пытающихся «раскрыть глаза» на минусы возлюбленного. Будьте готовы к слухам, сплетням и «добрым советам». А это создает дополнительную угрозу отношениям», — заключила Тулупьева.

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