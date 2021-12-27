Разработчики самолета МС-21 получат дополнительно 61 млрд рублей

Москва, 27 декабря. Проект создания гражданского самолета МС-21 получит еще более 61 млрд рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Средства предназначены для выполнения опытно-конструкторских работ, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов. Речь идет о так называемом опережающего финансирования.

«Все это позволит наладить стабильную загрузку отечественных предприятий, сформировать собственный парк воздушных судов, необходимую инфраструктуру, откроет возможности и перспективы для отрасли, в том числе экспортные», — уточнил Мишустин.

Глава кабмина ранее рассказал о мерах поддержки для создателей авиационного двигателя большой тяги ПД-35. Разработка должна стать заменой зарубежному PW-1400G фирмы Pratt & Whitney.