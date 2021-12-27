Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 17:01
17:00
Общество
Петербургские власти предупредили о массовом перекрытии городских дорог в 2022 году
16:57
Политика
Конгресс США изучит телефонные звонки Трампа, совершенные перед штурмом Капитолия
16:56
Общество
Российский ФБР сообщил о попытке полиции Франции замять дело об убийстве гражданина Китая
16:56
Армия
Эксперт Ераносян назвал «казусом белли» подготовку США к химической провокации в Донбассе
16:55
Экономика
«Газпром» сообщил о снижении запасов в ПХГ Украины до исторического минимума
16:52
Весь мир
Китай показал боевые возможности авианосца «Ляонин»
16:51
Экономика
Сильные морозы заставили «Газпром» работать на максимальных мощностях
16:48
Происшествия
Молодая девушка выпала из окна многоэтажки в Калининграде
16:48
Общество
Главный дирижер пермской оперы покидает театр, обвинив руководство в коммерциализации
16:47
Происшествия
Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Разработчики самолета МС-21 получат дополнительно 61 млрд рублей

Экономика
Разработчики самолета МС-21 получат дополнительно 61 млрд рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 27 декабря. Проект создания гражданского самолета МС-21 получит еще более 61 млрд рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Средства предназначены для выполнения опытно-конструкторских работ, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов. Речь идет о так называемом опережающего финансирования.

«Все это позволит наладить стабильную загрузку отечественных предприятий, сформировать собственный парк воздушных судов, необходимую инфраструктуру, откроет возможности и перспективы для отрасли, в том числе экспортные», — уточнил Мишустин.

Глава кабмина ранее рассказал о мерах поддержки для создателей авиационного двигателя большой тяги ПД-35. Разработка должна стать заменой зарубежному PW-1400G фирмы Pratt & Whitney.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Разработчики самолета МС-21 получат дополнительно 61 млрд рублей
самолет авиапром мс-21 мишустин
Комментировать