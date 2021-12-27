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Политолог Бондаренко назвал базы ВМСУ в Бердянске и Очакове антироссийскими триггерами

Армия
Политолог Бондаренко назвал базы ВМСУ в Бердянске и Очакове антироссийскими триггерами
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 27 декабря. Высшее руководство Украины покорно следует в фарватере антироссийской политики западных стран, уверен политолог Константин Бондаренко.

Киев выслушивает все антироссийские указания Вашингтона и Лондона и незамедлительно их исполняет, заявил глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Свое мнение эксперт проиллюстрировал на примере строительства двух новых баз для Военно-морских сил Украины (ВМСУ).

«Базы в Очакове и Бердянске строятся при участии Великобритании. Делается это не в рамках гуманитарной миссии, а для того, чтобы британские военные смогли закрепиться на Украине», — объяснил политолог главную цель усиления береговой инфраструктуры на побережье Азовского и Черного морей.

Конституция Украины запрещает возведение иностранных военных объектов на территории страны. Поэтому было принято решение о совместном использовании этих баз силами ВМСУ и британской армии, отметил спикер.

«В дальнейшем они будут использоваться в качестве триггеров для дестабилизации ситуации в России», — резюмировал Бондаренко.

Ранее командующий ВМСУ Алексей Неижпапа сообщил о возможности покупки американских противокорабельных ракет Harpoon и назвал переговоры об этом «закрытой темой». О подготовке Лондона к эвакуации своих военных инструкторов из Украины в случае конфликта информировал телеканал «360».

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Все новости / Армия / Политолог Бондаренко назвал базы ВМСУ в Бердянске и Очакове антироссийскими триггерами
великобритания вмсу очаков базы бердянск
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