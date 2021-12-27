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Матвиенко отметила важность детальных дискуссий по вопросу укрупнения регионов России

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 15:39
Политика
Матвиенко отметила важность детальных дискуссий по вопросу укрупнения регионов России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 27 декабря. Вопрос укрупнения российских регионов нужно тщательно обсудить с гражданами. Такой точки зрения придерживается председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты напомнила, что руководство страны стремится к финансовой обеспеченности людей и выравниванию их условий проживания. Для этого необходимо максимально задействовать возможности каждого региона.

«Но это не так просто сделать и не так быстро, потому что нужны предпосылки и условия. Да, в чем-то надо менять межбюджетные отношения, над этим каждый год мы работаем, совершенствуем, это развивается. Но целесообразность такая точно есть, с повестки этот вопрос снимать не надо», — сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев ранее обратил внимание на отсутствие притока людей в регион. По его мнению, укрупнение городов поможет решить эту проблему.

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матвиенко совфед регионы
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