Публицист Микульскис рассказал об удивительных европейских требованиях к России

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Казалось бы, россиян уже давно не могут повергнуть в изумление никакие западные претензии, однако последние новости из Европы убеждают: пределов в обвинениях Москвы там не знают. Подтверждением этому служат недавние требования ЕС возместить ему материальный ущерб, якобы нанесенный российской политикой импортозамещения. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис рассматривает эту парадоксальную риторику и пытается понять, в какой плоскости она лежит — политической или медицинской.

История антироссийских санкций уходит корнями в позднее Средневековье. Именно тогда, в 1548 году, Европа впервые показала свое отношение к усилению России, не позволив прибыть в Москву нанятым по поручению Ивана IV мастерам различных профессий. Всех арестовали власти «вольного города» Любека по просьбе руководства Ливонского ордена. С тех пор попытки ослабить нашу страну при помощи различных ограничений почти не прекращались.

Передышку в санкциях дала эпоха правления Петра I, его дочери Елизаветы и затем Екатерины II, превратившая Россию в одну из ведущих мировых империй, способную не только обеспечить собственную безопасность, но и гарантировать стабильность в Старом свете. Однако к середине XIX века российское государство вступило в полосу системного кризиса, Запад вновь почувствовал необходимость вредить и с тех пор уже не останавливался. А если у него что-то не получалось на политико-экономическом поприще, он с лихвой окупал это на поприще пропаганды, изображавшей Россию необузданным агрессором, готовым в любой момент поглотить «цивилизованную» Европу.

В общем, до последних дней декабря 2021 года все мы придерживались мнения, что ничем новым «партнеры» удивить нас уже не в состоянии. Но они удивили. Да так, что у огромного количества наблюдателей за внутриевропейскими процессами сами собой возникли подозрения в некотором «неполном когнитивном соответствии» чиновников ЕС занимаемым должностям.

Новостное агентство «Харьков». / Виктор Сухоруков

Итак, украинские события начала 2014 года и последовавший за ними референдум о воссоединении Крыма с Россией стали причиной очередного западного санкционного обострения. Кроме множества частных лиц под действием ограничительных мер оказались еще и целые промышленные отрасли. На поводу у «рестрикторов» Москва ожидаемо не пошла, и уже 6 августа 2014 года президентом РФбыл подписан указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». С этого момента на территорию страны запрещался ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являлось государство, присоединившееся к антироссийским репрессивным мерам. Затем 11 августа было наложено эмбарго на закупки товаров легкой промышленности.

Но продукцию, поставки которой оказались под запретом, нужно было чем-то заменять, спустя ровно год Правительством РФ было принято решение о создании комиссии по импортозамещению. После чего российским производителям предоставили ряд освободившихся в результате западных санкций ниш: сельское хозяйство, машиностроение, информационные технологии, производство запрещенных к импорту товаров для госзакупок.

О первых успехах этой политики Владимир Путин, отвечая на вопрос вологодского журналиста, рассказал в ходе итоговой пресс-конференции в декабре 2016 года:

«Что касается импортозамещения, вы сказали: либо мы победим, либо у нас будут проблемы. Проблемы всегда есть, и они всегда будут. Но мы точно победим, и сомнений быть не должно. И вот почему: потому что вот это так называемое импортозамещение приносит свои плоды. Скажем, по линии промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10 процентных пунктов: если это было 49 с чем-то, то сейчас — 39. Это очень серьезные вещи. У нас очень серьезные шаги сделаны в сфере импортозамещения по целому ряду отраслей: фармацевтическая промышленность, химическая промышленность, легкая промышленность, тяжелое машиностроение, дорожная техника (она почти на 100% уже чисто российская). Реально серьезные изменения пошли в этом отношении. Я уже не говорю про "оборонку" — серьезные внутренние структурные изменения. Особенно в этой сфере это чрезвычайно важно, чтобы достичь технологической независимости».

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн рублей, или примерно 290 млрд евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП России».

К чему все это привело? А вот к чему: в минувшем ноябре отдел информации и внешних связей секретариата ВТО разместил на сайте организации сообщение следующего содержания:

290 миллиардов евро — именно такая сумма не осела в европейских карманах в результате европейских же действий. Как тут не вспомнить русскую пословицу «поехали за шерстью, да вернулись сами стрижены».

И вот теперь Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию с требованием взыскать с России эти деньги за якобы «дискриминацию» европейских товаров. При этом они отметили, что в течение нескольких лет Москва разрабатывала меры, которые серьезно ущемляют интересы компаний ЕС при продаже товаров и услуг российским государственным компаниям и другим организациям посредством коммерческих закупок.

Кстати, несколькими днями ранее с похожими заявлениями выступили и в США — их торговый представитель Кэтрин Тай на сайте своего ведомства также обвинила Россию:

«Россия продолжает принимать и реализовывать меры по локализации, чтобы предоставлять льготы как товарам, так и услугам отечественного производства. В сельскохозяйственном секторе Россия сохраняет ограничения на импорт, не связанные с наукой, и отказывается признавать гарантии других стран в отношении экспортных мощностей. Российские стратегии импортозамещения IT-сектора, такие как «Цифровая экономика Российской Федерации», также вызывают дополнительные опасения по поводу национального режима и импортозамещения. Поскольку экономики всего мира были вынуждены сокращаться и сокращаться в ответ на пандемию COVID-19, Правительство России усугубило эти тенденции, расширив свой контроль над российской экономикой и ужесточив ограничения на торговлю».

Global Look Press / Pete Marovich / Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

«Белый дом давил на ЕС, Брюссель принял решение о введении санкций в отношении России, а Россия ответила так, как ответила для того, чтобы привести всех в чувства. Причем здесь ВТО? Если кто-то и нарушал правила ВТО, это Соединенные Штаты Америки и ЕС своими односторонними санкциями».

Ответ на весь этот поток сознания последовал незамедлительно. Сначала в МИД РФ прокомментировали измышления госпожи Тай:

Затем член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков усомнился, что риторика ЕС имеет под собой весомые основания.

«У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами», — констатировал сенатор.

Согласился с законодателем и аналитик Сергей Любич, не увидевший в ситуации никаких значимых юридических перспектив.

«Это общегражданская ситуация с точки зрения права. Поэтому больших перспектив этого иска я не вижу. Еще менее перспективным выглядит исполнение решения ВТО в случае, если будет вынесен антироссийский вердикт. Наша Конституция содержит нормы о неисполнении судебных решений международных и иностранных инстанций, которые противоречат отечественному законодательству», — поделился эксперт своими умозаключениями с газетой «Взгляд».

Так что же сподвигло этих «взыскателей» на такие бесполезные и абсурдные действия? Желание превратить Россию в аналог Украины, где от 20% до 50% госзакупок контролируются западными компаниями? Разумеется, и это тоже, но в первую очередь причиной данного «когнитивного расстройства» у деятелей из ЕС, ВТО и США, похоже, стало непонимание свершившегося факта: времена, когда Москва шла на бесконечные уступки ради покровительственно-снисходительного похлопывания по плечу, давно канули в прошлое, попытки покуситься на российский суверенитет в любых сферах обернутся только убытками. Причем, невосполнимыми.

Хотите судиться? Бог, как говорится, в помощь. Согласно Конституции РФ, любые решения ваших судов не будут иметь для нас никакого значения. Когда вы все это, наконец, осознаете, то поверьте, в мире станет гораздо спокойнее. Ну а если нет… Что ж. Ваши неуклюжие попытки надавить на нас привели к воссоединению Крыма с Россией, подарили совершенно неиллюзорную перспективу формализации военно-политического союза с Китаем, вышеупомянутые 290 миллиардов евро… Можете продолжать.