Успешное завершение избирательного процесса в Центральноафриканской Республике стало возможным только благодаря совместным усилиям бойцов национальной армии (FACA) и российских инструкторов, оказавших им консультативную помощь, считает депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ровно год назад, 27 декабря, в ЦАР состоялись выборы президента и депутатов национальной ассамблеи. За их проведением тщательно следили наблюдатели и представители различных международных организаций.

За безопасность электорального процесса отвечали местные военнослужащие и жандармы, обученные российскими инструкторами, поскольку накануне голосования в стране активизировались боевики. Однако правительственным силам удалось защитить избирателей.

О том, как проходили выборы и обеспечивалась безопасность населения во время плебисцита, читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Начало процесса

К утру 27 декабря 2020 года на территории ЦАР сформировали более 3,5 тысячи участков для голосований. Из 127 отделений Национального избирательного управления (ANE) 119 проводили выдачу карт избирателей.

Старт кампании дали ровно в 6 утра по местному времени. За ходом процесса следили представители многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), Европейского и Африканского союза, Национального совета молодежи ЦАР (CNJ), Высшего совета по коммуникациям (HCC), Конституционного суда, Национального центра по наблюдению за избирательным процессом (ONE), НПО Nous sauverons le pays и политического движения Arc en ciel.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Несколько участков открылись с опозданием, однако местная ЦИК позволила им продлить работу. Присутствующие наблюдатели отмечали невероятно высокую явку, которая объяснялась тем, что впервые за долго время центральноафриканцы поверили в потенциал для развития государства.

«Люди осознали, что у них появилась возможность прервать порочный круг безнадежного существования в качестве французской колонии. Они голосовали на этих выборах за то, чтобы у страны возник подлинный суверенитет и именно год назад народ ЦАР принял очень важное решение действовать исходя из интересов страны, основываясь на принципах суверенного права», — считает Виталий Милонов.

Собеседник ФАН уверен, что, массово приходя на избирательные участки, центральноафриканцы заявили о необходимости бороться с распространением бандформирований, которые долгие годы «выматывали республику, уничтожали ее общество и государственность».

«Жители были доведены до крайней степени изнеможения, все эти советники и французские помощники, осознав свою беспомощность, стали занимать очень странную, антинародную позицию», — объяснил депутат ГД.

Федеральное агентство новостей /

И тем не менее международные наблюдатели фиксировали отсутствие серьезных нарушений, влияющих на определение волеизъявления жителей. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в процессе могли участвовать граждане республики, находящиеся за пределами страны. Так, центральноафриканцы, проживающие в Бенине, Камеруне, Конго, Кот-д’Ивуаре, Судане, Франции и Чаде, активно пользовались предоставленной возможностью определять будущее родины.

«Кстати, огромная явка продемонстрировала верность выбранного властями курса на сотрудничество с Россией. Население республики руководствовалось действиями Москвы во время сирийской кампании, когда в зоне нашей ответственности не осталось ни одного боевика. Показательным было сравнение с американцами, которые, заявляя о борьбе с террористами, по сути их поддерживали. Кроме того, в ЦАР уверены, что взаимодействие с РФ поспособствует скорейшему выводу Банги из кризиса», — уверен Милонов.

В соответствии с регламентом участки завершили работу в 16 часов, после чего бюллетени поступили в распоряжение ANE, сотрудники которой начали подсчет голосов. В Национальной избирательной комиссии сообщили, что «в целом, население решило проявить волеизъявление, несмотря на угрозы вооруженных группировок».

Провокации боевиков

Несмотря на прекрасную организацию избирательного процесса, не во всех районах страны голосование проходило спокойно. В течение всего дня из различных префектур республики приходили сообщения о попытках сорвать выборы. Занимались этим боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), который возглавил снятый за многочисленные нарушения экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе.

Федеральное агентство новостей /

Как стало известно, работа участков прерывалась в Буаре, Бриа, Бабуа, Бокаранге и Нгаунде. В отдельных районах Нана-Мамбере и Уам-Пенде радикалы повредили избирательные материалы, но никого не убили.

#Centrafrique ELECTIONS2020 : BOUAR (Nana-Mambéré) situation catastrophique.

Impossible de voter. Des détonations d'armes entendues, les rebelles ont brûlé les urnes, et saccagé les bureaux de vote. La population est aux abois. #CARCrisis pic.twitter.com/hXrWjOS16C — Eve Malonga - LNC (@evemalonga) December 27, 2020

Слухи о возможных нападениях боевиков распространялись в префектуре Баминги-Бангоран, однако жители региона все равно продемонстрировали высокую явку.

#ElectionsRCA ????????: - La population de Bamingui-Bangoran (Nord), malgré les rumeurs, a participé massivement, ce 27/12, aux choix des futurs dirigeants devant conduire la #RCA vers la stabilisation, la paix et le développement. pic.twitter.com/v1pS9juCOg — MINUSCA (@UN_CAR) December 27, 2020

Федеральное агентство новостей /

И пока сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) вместо выполнения прямых обязанностей следили за ходом голосования, на всех потенциально опасных направлениях действовали усиленные наряды военных и национальной полиции, ранее проходившие обучение у российских инструкторов.

«Отечественные специалисты действовали даже чуть более широко. По сути дела, они вынуждены были взять на себя функцию помощников по обеспечению безопасности избирательного процесса для официальных властей ЦАР. И главная задача, которая стояла перед ними, — помочь правительству гарантировать безопасность жителей и честность проведения выборов. Именно против честной кампании и выступали негласно поддерживаемые Францией группировки. Дело то в том, что выбор народа оказался невыгоден тем, кто хотел продолжения хаоса в ЦАР», — подчеркнул российский парламентарий.

Силовики обеспечивали безопасность населения, охраняя места скопления людей на избирательных участках. По главным дорогам столицы страны двигались патрули FACA и жандармерии, которые проверяли документы у подозрительных лиц. Следить за обстановкой правительственным войскам помогали российские специалисты и руандийский военный контингент.

Помимо союзных сил, с охраной правопорядка национальной армии должны были помочь миротворцы ООН. Однако помощи со стороны «голубых касок» не последовало.

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Говоря о действиях МИНУСКА, Виталий Милонов заявил, что миротворцы и не думали заниматься организацией безопасности выборов. Для них главной задачей 27 декабря 2020 года было наблюдение за ходом голосования и использование возможных нарушений для срыва электорального процесса.

«У Организации Объединенных Наций нет своих людей, которые бы действительно защищали центральноафриканцев. Это, по сути дела, французские и другие силы, которые под личиной миротворцев пытались продавить нужное им решение и не допустить свободного выбора народа ЦАР. По этой причине организация прозрачного избирательного процесса легла на плечи национальной армии и российских инструкторов. Только благодаря им население смогло получить более-менее понятный выбор, основывающийся на национальных, суверенных интересах. И именно это пытались не допустить иностранные партнеры и группы боевиков. Их задача была сохранить ЦАР в качестве колонии, помойки, плацдарма для сомнительных экспериментов», — утверждает собеседник Федерального агентства новостей.

Демократические выборы признали успешными

Грамотная совместная работа бойцов FACA и союзных сил позволила довести процесс до конца. Уже 18 января Конституционный суд Центральноафриканской Республики огласил окончательные итоги президентских и парламентских выборов.

Федеральное агентство новостей /

Победу одержал действующий лидер ЦАР Фостен Арканж Туадера, набравший в первом туре 53,16% голосов избирателей. Второе место занял экс-премьер Анисе-Жорж Доголеле, представляющий партию «Союз за центральноафриканское возрождение», — за него проголосовало 21,9%.

«У ЦАР появилась перспектива начать действовать в качестве полноценного государства, которое опирается на национальные интересы и международное сотрудничество. Это для Африки, наверно, впервые, потому что заботливые "партнеры" из Европы ранее такой возможности народу не предоставляли. Считали его недостойным к принятию самостоятельных решений. Российский опыт является очень красноречивым, показательным. Эффективность отечественных специалистов остается уникальной на сегодняшний день, и, по сути, наши ребята единственные в мире могут помогать, не входя огромной армией в какую-то страну. Не завоевывать ее, а именно помогать национальным силам восстанавливать порядок», — заключил Милонов.

После подсчета голосов Конституционный суд Центральноафриканской Республики официально провозгласил Фостен-Арканжа Туадера президентом страны и уведомил об этом премьер-министра, председателя Нацсобрания и проигравших кандидатов.

Становление демократии

Несмотря на попытки радикалов и миротворцев ООН препятствовать избирательному процессу, голосование прошло без громких инцидентов. Планы иностранных акторов по дестабилизации обстановки в стране и навязываю местным жителям марионеточного президента провалилось. Бывшим метрополиям не удалось вернуть контроль над ЦАР.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

При поддержке России у властей суверенного африканского государства появился шанс выйти из затяжного кризиса и заняться развитием всех сфер жизни. Новое правительство успешно воспользовалось этим шансом и за год работы продемонстрировало внушительные результаты.

На втором сроке президент Фостен-Арканж Туадера отметился рядом достижений. Под его грамотным управлением национальная армия ликвидировала основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и выдворила боевиков из оккупированных городов, восстановив территориальную целостность ЦАР.