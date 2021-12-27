Иран намерен наращивать продажи своего автопрома за рубежом

Тегеран, 27 декабря. Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Фатеми Амин заявил о намерении нарастить количество автомобилей национального производства в следующем году (начиная с марта по действующему в стране календарю), несмотря на серьезные проблемы, стоящие сейчас перед этой отраслью.

Как отметил чиновник, сложности, включающие накопившиеся долги перед кредиторами и поставщиками запчастей, неверная прежде стратегия ценообразования и срывы поставок не означают, что Иран должен отказаться от данной отрасли вовсе. Амин сообщил, что недавно восстановила работу ранее приостановленная производственная линия крупнейшего изготовителя автомобилей в стране Iran Khodro.

Iran Restarts West African Auto Plant, Leaving Arms Shipment Dispute In The Past https://t.co/TyuoHnsLEx pic.twitter.com/bzbjGoTpRF — SPORTS CIRCUS INT. (@SPORTSCIRCUSINT) December 22, 2021

По его словам, к началу весны 2023-го на заводах Исламской Республики планируется выпустить около 1,6 млн машин различного типа, а в течение ближайших четырех лет мощности должны быть повышены до 3 млн ежегодно. Порядка 30% от этого числа администрация президента страны Эбрахима Раиси планирует поставлять на экспорт.

При этом в ряде случаев для обхода таможенных пошлин республика может продавать запасные части или комплекты для крупноузловой сборки (SKD) вместо собранного транспорта. В частности, так Иран сотрудничает с Азербайджаном, где на совместном с Баку заводе осуществляется таким образом выпуск двух моделей Khodro — Samand и Dena. Один из чиновников сообщил, что после продления Сенегалом соглашения об освобождении Исламской Республики от некоторых пошлин, Iran Khodro может возобновить производство в этой африканской стране, которое сейчас находится в плачевном состоянии.

Проблемы иранского автопрома

Global Look Press / Arnulf Stoffel/dpa

Тегеран также имеет предприятия в Белоруссии, Египте, Венесуэле, Сирии и Ираке, которые могут быть использованы для расширения экспортных возможностей Ирана. Однако производство в ряде из этих стран изначально сталкивалось с серьезными препятствиями, которые дополнительно усугубились во время кризиса, связанного с пандемией. В частности, в Сенегале завод не смог работать в полную мощность, поскольку государство попросту не располагает необходимой для этого инфраструктурой и возможностями. Например, для работы оборудования не хватает электроэнергии, что является характерной проблемой для ряда стран Африки и Ближнего Востока.

New post (Iran Khodro to resume activity in Belarus) has been published on Parsian English News - https://t.co/f62dpa6rki pic.twitter.com/iIKLBnjH3i — parsiannews (@parsiannews) January 24, 2018

В некоторых государствах, например, в Ираке и Азербайджане, продажи иранских авто осложняются серьезной конкуренцией со стороны прочих производителей. В самой же Исламской Республике многие люди попросту не могут позволить себе купить транспорт (как местного, так и импортного производства) из-за заоблачных цен.

Как сообщается, стоимость некоторых моделей национального автопрома достигает 45 тысяч долларов — за такую сумму на европейском рынке можно купить машину достаточно высокого класса, которая при этом намного комфортабельнее и технологичнее иранской продукции. Аналогичные же по характеристикам автомобили из Китая, которые популярны во всем мире благодаря низкой цене, в Исламской Республике также стоят крупных денег.

Снижение производства

По указанным выше причинам, начиная с 2018 года в местном автопроме наблюдался спад производства. Тем не менее в 2020 году на фоне пандемии коронавируса количество продаж на местных рынках неожиданно для всех выросло на 8,7% за счет Iran Khodro, однако в 2021 показатели компании вновь стали отрицательными, понизившись на 2,8%.

Iran’s giant automakers, Iran Khodro and Saipa, are in a tug of war with the Rouhani administration over price controls. The state-owned firms are seeking to increase prices by 40% as production collapses due to COVID-19 and supply chain disruptions.https://t.co/gxortKpWpB — Bourse & Bazaar Foundation (@BourseBazaar) May 14, 2020

По мнениям местных экспертов, одной из причин таких проблем стало отсутствие грамотного ценового контроля на рынке транспорта со стороны властей. В результате при повышении курса доллара цены на продукцию взлетают, но при его снижении автомобили не дешевеют. Вдобавок ко всему, восстанавливать производство национальные предприятия собираются за счет плательщиков — как ожидается, стоимость новых автомобилей в среднем возрастет на 18%, подорожают и машины с пробегом. Аналитики считают такой подход неверным, поскольку он лишь снизит уровень продаж.

wikipedia.org / Jeeputer / CC BY-SA 4.0

Альтернатива бензину

На этом фоне кажутся сомнительными и планы иранских предприятий начать выпуск электромобилей. При невысоком технологическом уровне данной отрасли и почти полном отсутствии в республике необходимой инфраструктуры (зарядных станций) такие машины вряд ли будут пользоваться спросом. Исключением могут стать авто, предназначенные для поездок в черте крупных городов, где важнее малые габариты и экономичность, чем дальность хода.

Yuz, first Iran-made electric car, hits streets in Tehran https://t.co/l2BqkxtaRj — Pierre F. Lherisson (@P_F_Lherisson_) November 4, 2021

В частности, месяцем ранее такая модель уже вышла на улицы Тегерана – двухместный Yuz с грузоподъемностью в 250 кг, который при езде по пробкам способен пройти около 60 км. Однако будет ли пользоваться популярностью эта машина пока говорить рано.

Куда актуальнее выглядят планы властей восстановить ранее свернутое производство авто, работающих на сжиженном природном газе — Iran Khodro заключила с правительством контракт на производство 45 тысяч машин с ДВС такого типа на общую сумму в 20 млн долларов.

wikipedia.org / Meysam / CC BY-SA 3.0

Иран является одним из лидеров по добыче газа, что обуславливает его распространенность и дешевизну. Общее число транспортных средств, использующих это топливо, в республике достигает 25% — первое место в мире. Однако успешными продажи отечественных моделей станут лишь в том случае, если производители смогут наладить выпуск качественных двигателей и сопутствующего оборудования, так как в свое время именно технологическое несовершенство привело к сокращению линий по их сборке.

One billion tooman for an average domestic car, Prices higher in #Iranhttps://t.co/X0VhwVHHAY — Iran News by Kodoom (@IranNewsHub) November 25, 2021

В настоящее время наиболее распространенными легковыми автомобилями иранского производства являются Samand, Dena и Soren завода Iran Khodro — все они созданы на базе Peugeot 405. Также пользуются популярностью старые модели Renault, которые здесь до сих пор выпускают на местных заводах. Однако ценники в стране действительно нельзя назвать гуманными. Например, стоимость довольно скромного по характеристикам и уровню комфорта Samand без 10-процентного повышения составляет более 27 тысяч долларов, в то время как продавать его на Ближнем Востоке завод планирует в ценовом диапазоне от 8 до 20 тысяч в зависимости от комплектации.