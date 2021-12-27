Андрей Норкин опубликовал фото жены после бани

Москва, 27 декабря. Телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин поделился с подписчикам фото своей новой супруги Ирины Бородиной. Он показал снимки жены, сделанные после бани.

Норкин опубликовал серию новых кадров на своей странице в Instagram. Ведущий поделился эмоциями с подписчиками после приятного времяпрепровождения.

«Почти «Ирония судьбы»: каждый раз перед Новым годом мы с друзьями ходим в баню», — написал медиаменеджер.

На снимках можно увидеть самого Норкина, сидящего в парной, а также его супругу. На одном из фото одетая в теплые вещи Бородина лежит в снегу. Телеведущий сфотографировал след, оставшийся в сугробе от жены.

Кроме того, медиаменеджер выложил еще два кадра, сделанных во время зимней прогулки. На одном из них его супруга кормит лошадей.

Ранее Андрей Норкин признался, что любит отмечать праздники. По словам телеведущего, он готов собираться в семейном кругу практически по любому поводу.