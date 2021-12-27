Волгоградские медучреждения с 31 декабря будут работать в режиме повышенной готовности

Волгоград, 27 декабря. С 31 декабря по 9 января во взрослых поликлиниках Волгограда и Волжского с 8:00 до 20:00 будут работать отделения и кабинеты неотложной помощи, в районах — с 8:00 до 16:00. Станции скорой медицинской помощи и травмпункты работают в эти дни круглосуточно. Амбулаторные центры диагностики коронавируса планируют ежедневную работу, включая отделения КТ-исследований, сообщает «Волгоградская правда».

Дежурные стоматологи будут оказывать неотложную помощь ежедневно с 9.00 до 15.00. После 15.00 экстренную помощь окажут в больнице №1 имени Фишера и в городской клинической больнице №1.

Для помощи беременным предусмотрено дежурство специалистов. Лаборатории, проводящие ПЦР-диагностику, продолжат работу на период новогодних праздников, а 4 и 5 января Волгоградский областной центр крови готов к приему доноров.

Ранее ФАН рассказывал об инициативе врачей детской поликлиники в Челябинске. Они организовали платный чат для родителей, где можно получить мгновенную консультацию специалиста в онлайн-режиме.