Проект новой Конституции Белоруссии вынесли на всенародное обсуждение

Минск, 27 декабря. Проект изменений и дополнений Конституции Белоруссии обнародовали в Сети для всенародного обсуждения, сообщили местные СМИ.

Национальный центр правовой информации проводит координацию работы по сбору и обобщению реакции граждан на проект нового Основного закона республики, который вынесли на всеобщее обсуждение.

Полностью ознакомиться с изменениями Конституции Белоруссии можно на интернет-портале лидера республики.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее сообщил, что референдум по Основному закону страны пойдет во второй половине февраля. Власти работали над новой редакцией весь 2021 год, сказал глава государства.