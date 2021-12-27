Экс-депутат Рады Марков назвал единственный способ оттеснить НАТО до границ Франции

Вашингтон, 27 декабря. Даже если США дадут железные гарантии прекращения экспансии НАТО на восток, Вашингтон тут же откажется от своих слов, как только добьется успехов с гиперзвуковым оружием.

С таким предупреждением в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» выступил бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Марков, пытаясь оценить перспективу предстоящих переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности. Украинский политик признал, что согласие Вашингтона на переговоры в какой-то мере можно назвать определенным успехом, однако на позитивный результат лучше не рассчитывать.

Бывший парламентарий напомнил гостям студии о том, что США практически никогда не выполняют условий достигнутых соглашений, даже если заверяют их, официально подписывая объемные пакеты документов. Такова уж особенность американской внешней политики — никогда не держать свое слово, что прекрасно ощутили на себе десятки стран, в том числе и Россия. Всем прекрасно известно, что после распада СССР Москве давали гарантии того, что западный военный блок не продвинется на восток ни на дюйм от границ объединенной Германии. Теперь же генсек НАТО Йенс Столтенберг на голубом глазу утверждает, что России никто ничего не обещал. Так же будет и в этот раз.

ФБА «Экономика сегодня» /

Марков отметил, что США сейчас делают вид, что готовы идти на компромисс только из-за страха перед русским оружием. Как только они завершат свои разработки гиперзвукового оружия, они могут отказаться от гарантий, которые вроде бы готовы сейчас дать. Бывший депутат призвал не доверять обещаниям США и подкреплять дипломатию практическими действиями, к примеру, расширяя свою зону влияния на Запад Европы. Украинский политик уверен, что единственный способ оттеснить НАТО — это, грубо говоря, упереть их солдат в штыки российских пограничников, лучше всего где-нибудь на границе с Францией.

«Мне кажется, российская дипломатия достаточно четко высказала жесткие требования. Основной месседж — нераспространение НАТО. Американцы нам, по сути, уже ответили, что такие условия для них неприемлемы. Но они согласны на переговоры. Я не знаю, какой в них смысл, если США сходу так отвечают, но не исключаю, что наши дипломаты могут и переубедить наших оппонентов. Но это все равно ничего не значит. Штаты разберутся со своим гиперзвуком и забудут о любых обещаниях. Поэтому России нужно действовать с нескольких направлений. Я вообще глубоко убежден только в одном — НАТО остановится только тогда, когда упрется в штыки русских пограничников. И США подводят к тому, чтобы это случилось где-нибудь на французской границе. Может наступить такой момент, когда Россия одним марш-броском оттеснит НАТО к Франции, очертив новые границы. К этому Москву сейчас толкают всеми силами», — констатировал сложность ситуации Марков.

Бывший депутат повторил, что он видит только такой вариант остановки экспансии Североатлантического альянса. Запад показывает всеми своими действиями, что другого выбора уже не осталось.

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