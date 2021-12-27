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Отец экс-юриста ФБК Жданова может получить реальный срок по требованию прокуратуры

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 15:19
Происшествия
Отец экс-юриста ФБК Жданова может получить реальный срок по требованию прокуратуры
facebook.com  /  Иван Жданов

Нарьян-Мар, 27 декабря. Нарьян-Марский горсуд приговорил отца экс-директора ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещена в России) Жданова к трем годам условно по делу о служебном подлоге и мошенничестве. Прокуратура просит суд о замене условного срока на реальный.

Согласно данным следствия, Юрий Жданов работал в администрации поселка в Ненецком Автономном округе. Будучи членом жилищной комиссии, он способствовал выдаче жилья соцнайма местной жительнице, которая ранее уже получила субсидию и не имела права на квартиру.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по 2 статьи 292 (служебный подлог) и части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Суд приговорил его к трем годам условно. Прокуратура подала представление с просьбой заменить условный срок на реальное лишение свободы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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Все новости / Происшествия / Отец экс-юриста ФБК Жданова может получить реальный срок по требованию прокуратуры
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