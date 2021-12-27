Тимошенко: Киев более семи лет цинично врет о закупках газа из Европы

Киев, 27 декабря. Официальный Киев вот уже более семи лет обманывает простых украинцев, говоря, что закупает газ из Европы. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

В комментарии телеканалу «Наш» бывший премьер-министр Украины жестко высказалась о заявлениях властей, якобы импортирующих голубое топливо из ЕС, а не из России. Как объяснила политик, Киев просто «закольцевал фиктивную трубу», по которой все это время транспортировался российский газ.

«С 2014 года был огромный обман страны, когда политики выходили и говорили о том, что газ идет из Европы. Как можно так жестоко и цинично обманывать страну?» — выразила негодование Юлия Тимошенко.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — один из самых активных критиков энергетической политики Киева. Ранее политик заявляла, что ряд ошибок команды президента Владимира Зеленского поставил Украину на порог массового отключения ТЭЦ. Также экс-премьер постсоветской республики, пишет НСН, заявила, что в стране совершается злонамеренное «экономическое убийство».