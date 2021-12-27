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Тимошенко: Киев более семи лет цинично врет о закупках газа из Европы

Политика
Тимошенко: Киев более семи лет цинично врет о закупках газа из Европы
ba.org.ua  /  Пресс-центр партии «Батькивщина»

Киев, 27 декабря. Официальный Киев вот уже более семи лет обманывает простых украинцев, говоря, что закупает газ из Европы. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

В комментарии телеканалу «Наш» бывший премьер-министр Украины жестко высказалась о заявлениях властей, якобы импортирующих голубое топливо из ЕС, а не из России. Как объяснила политик, Киев просто «закольцевал фиктивную трубу», по которой все это время транспортировался российский газ.

«С 2014 года был огромный обман страны, когда политики выходили и говорили о том, что газ идет из Европы. Как можно так жестоко и цинично обманывать страну?» — выразила негодование Юлия Тимошенко.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — один из самых активных критиков энергетической политики Киева. Ранее политик заявляла, что ряд ошибок команды президента Владимира Зеленского поставил Украину на порог массового отключения ТЭЦ. Также экс-премьер постсоветской республики, пишет НСН, заявила, что в стране совершается злонамеренное «экономическое убийство».

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украина тимошенко газ импорт
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