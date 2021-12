Новый пес Эмбер Херд получил имя австралийского вице-премьера Барнаби Джойса

Лос-Анджелес, 27 декабря. Актриса Эмбер Херд похвасталась новым питомцем, получившим необычное имя. Голливудская звезда назвала собаку в честь австралийского вице-премьера Барнаби Джойса, который когда-то ее засудил.

Херд опубликовала фото с новым любимцем в своем Twitter-аккаунте. На снимке улыбающаяся актриса держит довольно большого пса на руках.

Meet the newest member of the Heard family, Barnaby Joyce! ???? pic.twitter.com/fFZkx0ckkt