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Новый пес Эмбер Херд получил имя австралийского вице-премьера Барнаби Джойса

Шоу-бизнес
Новый пес Эмбер Херд получил имя австралийского вице-премьера Барнаби Джойса
Кадр из фильма «Аквамен»

Лос-Анджелес, 27 декабря. Актриса Эмбер Херд похвасталась новым питомцем, получившим необычное имя. Голливудская звезда назвала собаку в честь австралийского вице-премьера Барнаби Джойса, который когда-то ее засудил.

Херд опубликовала фото с новым любимцем в своем Twitter-аккаунте. На снимке улыбающаяся актриса держит довольно большого пса на руках.

«Познакомьтесь с новым членом семьи Херд — Барнаби Джойсом!» —подписала снимок знаменитость.

Джойс ранее занимал пост министра сельского хозяйства Австралии. Он обратил внимание на Херд и ее экс-супруга Джонни Деппа из-за незаконного ввоза в страну двух йоркширских терьеров. В результате актрису признали виновной в подделке документов и назначили ей наказание в виде одного месяца условно, передает «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что Джонни Депп предлагал сжечь Эмбер Херд в переписке с актером Полом Беттани. Скандальные сообщения обнародовали в ходе судебного разбирательства по нашумевшему делу о клевете.

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актриса знаменитости херд
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